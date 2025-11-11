به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نشریه آمریکایی «فارین پالیسی» در گزارشی با عنوان «ترامپ با الشرع به دنبال تأمین متحدی جدید در خاورمیانه» به دیدار اخیر رئیس‌جمهور آمریکا با رئیس‌جمهور انتقالی سوریه پرداخت و آن را نقطه‌عطفی در روابط واشنگتن و دمشق پس از دهه‌ها تنش و قطع ارتباط دانست.

بر اساس گزارش این نشریه، ترامپ روز دوشنبه میزبان احمد الشرع در کاخ سفید بود؛ نخستین دیدار رسمی یک رئیس‌جمهور سوری با همتای آمریکایی خود در نزدیک به هشت دهه. اهمیت این دیدار به‌ویژه از آن‌روست که الشرع پیش‌تر فرمانده شاخه‌ای از القاعده در سوریه بوده و اکنون در جایگاه رئیس‌جمهور انتقالی، نماد تغییر در مسیر سیاسی دمشق محسوب می‌شود.

الشرع تلاش دارد از تصویر «مرد قدرتمند» خود برای دستیابی به توافقی با آمریکا بهره گیرد؛ توافقی که به لغو دائمی تحریم‌های اعمال‌شده علیه سوریه منجر شود. این تحریم‌ها در سال ۲۰۱۹ توسط ترامپ و بر اساس قانون «قیصر» به‌دلیل نقض حقوق بشر در دوران بشار اسد اعمال شده بود. با این حال، ترامپ در ژوئن گذشته با صدور فرمانی اجرایی، این تحریم‌ها را به حالت تعلیق درآورد و هدف آن را «دادن فرصت دوباره به مردم سوریه برای شکوه» عنوان کرد.

در دیدار اخیر، ترامپ تلاش کرد با اعلام توقف بخش عمده‌ای از تحریم‌ها، خواسته‌های الشرع را مدیریت کند. با این حال، رئیس‌جمهور سوریه به‌دنبال راه‌حلی دائمی است که نیازمند تأیید کنگره آمریکاست؛ امری دشوار در شرایطی که قانون‌گذاران خواهان اصلاحات ملموس در سوریه، از جمله تضمین آزادی‌های مذهبی و بهبود روابط با اسرائیل هستند.

در سوی دیگر، ترامپ نیز به‌دنبال بهره‌برداری از گشایش جدید در روابط با سوریه است. او امیدوار است دمشق را به پیوستن به ائتلاف بین‌المللی مبارزه با داعش ـ متشکل از ۸۹ کشور ـ ترغیب کند؛ ائتلافی که نیروهای دموکراتیک سوریه با رهبری کردها در آن حضور دارند.

همچنین، ترامپ قصد دارد توافق‌ ابراهیم را به سوریه گسترش دهد؛ از جمله با تشویق دمشق به عادی‌سازی روابط با اسرائیل، ایجاد پایگاه نظامی آمریکا در فرودگاه نظامی المزه دمشق، و حتی ساخت «برج ترامپ» در پایتخت سوریه!

تحلیلگران سیاسی در واشنگتن، این دیدار را آزمونی واقعی برای امکان نزدیکی دو کشور پس از سال‌ها دشمنی می‌دانند؛ دیداری که می‌تواند زمینه‌ساز بازتعریف روابط سیاسی و اقتصادی میان آمریکا و سوریه در آینده‌ای نزدیک باشد.

