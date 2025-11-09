نگاهی به تاریخ شهادت حضرت زهرا (س)

خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا: این پرسش از سوی مخاطبین مطرح است که روایت ۷۵ روز برای شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها صحیح‌تر است یا ۹۵ روز؟

بین تمام احتمالات برای شهادت حضرت زهرا؛ ۲ روز معروف‌تر است و آن ۷۵ روز و ۹۵ روز است.

چرا در متون روایی نمی‌توانیم از این دو روز یکی را انتخاب کنیم؟ ۷۵ به عربی خامس و سبعون نوشته می‌شود و ۹۵ خامس و تسعون. با توجه به آنکه در زمان‌های قدیم معمولا برای نوشته‌ها نقطه نمی‌گذاشتند؛ حال اگر نقطه‌های سبعون و تسعون را برداریم عین هم نوشته می‌شوند. بنابراین یکی از دلایلی که نمی‌توان بین ۷۵ و ۹۵ در کتب قدیم تفاوتی قایل شد همین است. جدا از این، شهادت برای ما مشخص نیست تا مانند شب قدر (که باید چند شب را قدر بدانیم، به امید آنکه یکی شب قدر است) چند شب به یاد آن شهیده مظلومه باشیم.

برخی از تاریخ های ولادت و شهادت ائمه ی معصومین (ع) در اسناد تاریخی به دلیل گذر زمان و مخدوش شدن و تعدد روایات، به صورت یقینی و قطعی اعلام نشده است و گاهی دو تاریخ را علما و اهل حدیث مطرح می کنند.

شهادت حضرت صدیقه ی طاهره (س) نیز از آن دسته از مناسبت هایی است که تاریخ دقیق آن مشخص نمی باشد. علمای اهل حدیث و علم رجال گاهی به بررسی دقیق اسناد جهت اعلام قطعی یک تاریخ پرداخته اند، اما به تقدیر الهی هنوز تاریخ قطعی اعلام نشده است و پس از گذشت هزار و چهارصد و اندی سال هنوز تاریخ شهادت آن بزرگوار، همچون محل دفنشان معین نمی باشد.

از علمایی که به دنبال اعلام تاریخ دقیق پس از جهد و تلاش در اسناد بوده اند حکایات عجیبی نقل شده است در اینکه شاید مشیت الهی چنین باشد که این تاریخ به طور دقیق معلوم نباشد.



به عنوان نمونه یکی از این حکایات را نقل می کنیم:

آیت الله مقتدایی در درس خارج فقه خود در تاریخ ۸۹/۲/۷ فرمودند: سال ۱۳۴۵ شمسی در مکه شیخ علی کاشف الغطاء نوه شیخ جعفر کاشف الغطاء را دیدم … و او خاطره‌ای را برایم گفت: که، جد ما مرحوم کاشف الغطاء با خود گفت مردم در احکام الهی از ما متابعت می‌کنند و ما فتوا می‌دهیم و آنها عمل می‌کنند در مورد شهادت حضرت زهرا هم اگر ما اعلام بکنیم که شهادت حضرت زهرا روی ۷۵ روز است یا روی ۹۵ روز است مردم متابعت می‌کنند و دو دستگاه و دو موقع عزاداری برپا نمی‌شود و تصمیم گرفت در این مورد مطالعه کند.



لذا کتب مربوطه از شیعه و سنی را جمع کرد تا با یک بررسی عمیق تحقیق کند و حکم نهایی را صادر کند. آن بزرگوار (شیخ جعفر کبیر) مادر پیری داشت متجهده و اهل عبادت بود. شب در عالم خواب فاطمه زهرا سلام الله علیها را در خواب می‌بیند که با حال غضب (با این تعبیر) فرمودند که این چه کاری است پسرتان می‌خواهد بکند و می‌خواهد وفات یا شهادت مرا کم کند!؟ این زن که روحش از تصمیم پسرش خبر نداشت از اتاق می‌آید بیرون نصف شب می‌بیند که چراغ اتاق پسرش روشن است معلوم است که بیدار است می‌آید درب اتاق شیخ را باز می‌کند وارد می‌شود می‌بیند اینقدر کتاب دور شیخ جمع شده است که اصلا خود شیخ پیدا نیست گویا پشت کتاب مخفی شده باشد. می‌رود جلو صدا می‌زند: پسر چه می‌کنی که فاطمه زهرا سلام الله علیها بر تو غضبناک است!! مرحوم شیخ فکری می‌کند می‌پرسد چه شده است؟ مادر می‌گوید: فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمودند می‌خواهد ایام شهادت مرا کم کند. مرحوم شیخ می‌فهمد اقدامی که می‌خواست بکند مورد نظر حضرت زهرا سلام الله علیها نیست خود حضرت می‌خواهند که دو برنامه دو تشکیلات دو وقت جلسات گرفته بشود. مرحوم شیخ بساط را جمع می‌کند و می‌گوید همانطور که روال بوده برای حضرت زهرا دو دفعه عزاداری و مجالس منعقد بشود.

زهرا صالحی فر