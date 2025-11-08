دکتر دریسا دیاموته: خصومت آمریکا با انقلاب اسلامی ریشه در «تربیت استعماری ساختار سیاسی» دارد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ کمیسیون تخصصی بینالملل همایش «ما و غرب در آراء و اندیشههای حضرت آیتالله العظمی خامنهای» در قم، به ارائه مقاله «بازشناسی راهبردها و سیاستهای آمریکا در تقابل با انقلاب اسلامی ایران و تبیین سازوکارهای مقابله از منظر مقام معظم رهبری» توسط دکتر دریسا دیاموته از کشور مالی پرداخت. این پژوهش که با همکاری دکتر باقر ریاحیمهر نگاشته شده، یکی از محوریترین و حساسترین موضوعات اندیشه سیاسی معاصر را مورد بررسی قرار داده است. دیاموته تأکید کرد که هدف این پژوهش، تبیین ابعاد مختلف دشمنی و توطئههای آمریکا علیه ملت ایران و واکاوی الگوی مواجهه حکیمانه و مقاومتی رهبر معظم انقلاب در برابر این توطئهها است.
به گزارش خبرنگار ابنا، دکتر دریسا دیاموته اظهار داشت که از روزهای اول پیروزی انقلاب اسلامی، آمریکا تلاش کرده تا با برنامهریزی و توطئههای زیادی، برتریجویی و استکبار خود را متجلی سازد. وی تصریح کرد: اقدامات خصمانه آمریکا صرفاً به سیاست یک حزب یا دولت معین محدود نبوده، بلکه این اقدامات در ساختار استعماری بدنه سیاسی آمریکا ریشه دوانده است. وی یکی از دلایل این دشمنی را ترس آمریکا از اسلام دانست و بیان کرد که آنها مردم را از اسلام میترسانند و تلاش میکنند تا ایران را «اسلامزدایی» و «ایرانزدایی» کنند.
ابعاد سهگانه استشراق آمریکا و توطئههای کلان
دیاموته در تحلیل توطئههای آمریکا، به تأثیرپذیری «استشراق آمریکا» از «استشراق اروپایی» اشاره کرد که بر سه بعد استوار است: استشراق استعماری، دینی و علمی. وی افزود که این سه عنصر به شدت بر سیاستهای جهانی آمریکا تأثیر میگذارد.
وی برجستهترین توطئهها و اقدامات آمریکا علیه هویت ایرانی و اسلامی را مورد بررسی قرار داد و گفت که آمریکا به دنبال هدف قرار دادن ارکان اساسی انقلابهای دینی است. وی در بخش نتایج پژوهش خود، به طور خلاصه به موارد زیر اشاره کرد:
- آمریکا قبل از تشدید اوضاع در ایران، از رژیم پهلوی حمایت میکرد و قصد سرکوب انقلاب اسلامی را داشت.
- پس از موفقیت انقلاب اسلامی، آمریکا سیاستهایی را برای دامن زدن به درگیریهای داخلی و تلاش برای سرنگونی نظام دنبال کرد.
- قرآن کریم راهحلهای اخلاقی و روحی ارائه میدهد و حقوق بشر، حقوق زنان و حقوق والدین در قرآن بیان شده است.
راهبردهای مقابله حکیمانه از منظر رهبر معظم انقلاب
دیاموته در تشریح راهحلهای مقابلهای که مقام معظم رهبری بر آن استناد کردهاند، بر این موارد تأکید کرد:
- تزکیه نفس و عدم پیروی از هواها و عمل به سیره نبی (ص).
- تأکید بر اهمیت استراتژیک وحدت اسلامی بر اساس آیه «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا».
- طلب علم و تعقل و اجتناب از سطحیه.
- شناخت دشمن مشترک (مانند حمله به فلسطین و غزه) برای یکپارچهسازی نهادهای دینی و تمرکز بر مناسک حج.
- راه واضح قرآن برای مقابله با استکبار: «فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِیعًا».
نقد داوران بر مقاله
در ادامه، حجتالاسلام و المسلمین دکتر محمدجواد اسکندرلو، استاد تمام جامعه المصطفی العالمیه، به ارزیابی مقاله دکتر دیاموته پرداخت و گفت که موضوع مقاله، تبیین توطئهها یا دسیسههای آمریکا علیه انقلاب اسلامی و مواجهه رهبر معظم انقلاب در برابر این دسیسهها است.
وی در مجموع، مقاله دکتر دیاموته را که بر مبنای تقسیمبندی سه گانه ابعاد استشراق (استعماری، علمی و دینی/تبلیغی) ارائه شده است، بسیار خوب و قابل تمجید خواند.
........
پایان پیام/
نظر شما