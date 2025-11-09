به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ یک افسر ارشد ارتش اسرائیل در اظهاراتی بیسابقه فاش کرد که ارتش این رژیم، جنگ علیه نوار غزه را در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ بدون هیچگونه برنامه عملیاتی مشخص آغاز کرده است.
این اعتراف، موجی از انتقادها را نسبت به ضعف آمادگی نظامی پیش از آغاز جنگ به همراه داشته است.
این افسر که نامش فاش نشده، در یک نشست بسته با حضور رئیس ستاد ارتش اسرائیل و جمعی از فرماندهان ارشد، اعلام کرد که فرماندهی جنوبی ارتش بدون برنامهریزی قبلی وارد جنگ با حماس شد. او افزود: «ما مجبور شدیم در هفتههای نخست پس از حمله، از صفر برنامهریزی کنیم.»
این افسر که در بخش آتشباری فرماندهی جنوبی خدمت میکرد، از «سالها غفلت و رضایت کاذب» در ارتش انتقاد کرد و گفت: «توصیههای مکرر برای بهبود آمادگی نادیده گرفته شد و ارتش بدون راهنمای عملی برای جنگ با حماس باقی ماند.»
او بهویژه دوره فرماندهی الیزر تولدانو (مارس ۲۰۲۱ تا ژوئیه ۲۰۲۳) را دورهای با «بیتوجهی شدید و نبود برنامهریزی عملیاتی» توصیف کرد و با طعنه گفت: «در مقر فرماندهی تابلویی نصب شده بود با این جمله: "پیروزی آمادگی را دوست دارد"؛ اما واقعیت کاملاً برعکس بود.»
ناکارآمدی طرح اضطراری
افسران حاضر در نشست همچنین اذعان کردند که طرح اضطراری موسوم به «دیموقلیس» که برای مقابله با حمله ناگهانی حماس طراحی شده بود، در عمل ناکارآمد از آب درآمد. این افسر در پایان سخنانش خطاب به ایال زامیر گفت: «خواهان تحقیقاتی جامع و شفاف درباره جنگ هستم تا واقعاً از اشتباهات درس بگیریم.»
قرار است کمیته تحقیقاتی «ترجمان» بهزودی گزارش نهایی خود را منتشر کند. این گزارش به نواقص اساسی در ارزیابیهای داخلی ارتش، از جمله عملکرد اطلاعات نظامی و مدیریت عملیات، خواهد پرداخت. همچنین به شکستهای راهبردی گستردهتری اشاره خواهد شد که ناشی از سیاست اسرائیل در «مهار حماس» بهجای «انهدام کامل» آن بوده است.
واکنش ارتش اسرائیل
ارتش اسرائیل از اظهار نظر مستقیم درباره این اظهارات خودداری کرده و تنها در بیانیهای کوتاه اعلام کرده است: «نشستهای آموزشی برای گفتوگوی آزاد و حرفهای برگزار میشوند و ارتش درباره مباحث مطرحشده در محافل عملیاتی بسته اظهار نظر نمیکند.»
....................................
پایان پیام/ 167
نظر شما