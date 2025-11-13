السودانی پس از اعلام نتایج انتخابات عراق به زیارت حرم شریف کاظمین رفت + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نخست‌وزیر عراق، محمد شیاع السودانی، پس از اعلام نتایج اولیه انتخابات پارلمانی، به شهر مقدس کاظمین سفر کرد و مراسم زیارت حرم مطهر امامین کاظمین (علیهماالسلام) را به‌جا آورد.

رسانه‌های عراقی اعلام کردند که السودانی همچنین از مرقد ابوحنیفه النعمان در شهرستان الاعظمیه زیارت کرد.

کمیسیون عالی انتخابات عراق دیشب (چهارشنبه) نتایج اولیه انتخابات پارلمانی را اعلام کرد که بر اساس این نتایج، محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، از پیشتازی ائتلاف خود خبر داد و آمادگی‌اش را برای آغاز رایزنی‌های تشکیل دولت جدید اعلام کرد.

السودانی در بیانیه‌ای گفت: ائتلاف إعمار و توسعه در رتبه نخست قرار گرفته است و ما بلافاصله وارد گفت‌وگوها برای تشکیل دولتی کارآمد خواهیم شد.

وی افزود که ائتلافش از همه جریان‌ها و گروه‌ها، بدون استثنا، با روی باز استقبال می کند و متعهد شد که منافع همه عراقی‌ها، از جمله کسانی که در انتخابات شرکت نکردند را تامین کند.

بر اساس نتایج اعلام شده، ائتلاف بازسازی و توسعه با ۴۶ کرسی در جایگاه اول، دولة القانون با ۳۰ کرسی در جایگاه دوم، جنبش الصادقون با ۲۷ کرسی در جایگاه سوم و سازمان بدر با ۱۸ کرسی در جایگاه چهارم قرار دارد.

همچنین قوی الدولة با ۱۸ کرسی، حقوق با ۶ کرسی، الأساس با ۸ کرسی، اشراق کانون با ۸ کرسی، تصمیم با ۶ کرسی و أبشِر یا عراق با ۴ کرسی در رده‌های بعدی بیشترین تعداد آرای مأخوذه در میان احزاب شیعه قرار گرفتند.

این نتایج تثبیت جایگاه جریان‌های شیعی و همسو با دولت مرکزی را نشان می‌دهد و دست بالای این نیروها در پارلمان آینده و تغییر موازنه سیاسی داخلی عراق را رقم می‌زند. این امر همچنین امکان تصمیم‌گیری‌های هماهنگ‌تر و تقویت قدرت دولت در سیاست داخلی و منطقه‌ای را فراهم می‌آورد.

