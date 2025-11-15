زخمی شدن چندین غیرنظامی در حمله موشکی به دمشق

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ چندین غیرنظامی در پی حملهای به دمشق پایتخت سوریه، زخمی شدند. این حمله با شلیک دو فروند موشک «کاتیوشا» از اطراف شهر به سمت محلههای مسکونی در منطقه المزه و اطراف آن صورت گرفت.
طبق گزارش اداره اطلاعرسانی و ارتباطات وزارت دفاع سوریه به خبرگزاری سانا، این حمله علاوه بر زخمی شدن تعدادی از شهروندان، خسارات مادی نیز در محل برجای گذاشت.
وزارت دفاع سوریه اعلام کرد که با همکاری وزارت کشور، تحقیقات درباره این حادثه آغاز شده و تلاشها برای جمعآوری شواهد، تعیین مسیر حرکت موشکها و شناسایی منابع شلیک ادامه دارد.
این وزارتخانه تأکید کرد که در پیگیری عاملان این اقدام جنایتکارانه هیچگونه کوتاهی نخواهد کرد و اقدامات بازدارندهای علیه هر فرد یا گروهی که امنیت پایتخت را تهدید کرده و زندگی و آرامش مردم سوریه را هدف قرار دهد، اتخاذ خواهد شد.
