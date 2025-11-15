  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای غربی و خاورمیانه

زخمی شدن چندین غیرنظامی در حمله موشکی به دمشق

۲۴ آبان ۱۴۰۴ - ۰۸:۱۲
کد مطلب: 1750329
زخمی شدن چندین غیرنظامی در حمله موشکی به دمشق

چندین غیرنظامی در پی حمله‌ای به دمشق پایتخت سوریه، زخمی شدند. این حمله با شلیک دو فروند موشک «کاتیوشا» از اطراف شهر به سمت محله‌های مسکونی در منطقه المزه و اطراف آن صورت گرفت.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ چندین غیرنظامی در پی حمله‌ای به دمشق پایتخت سوریه، زخمی شدند. این حمله با شلیک دو فروند موشک «کاتیوشا» از اطراف شهر به سمت محله‌های مسکونی در منطقه المزه و اطراف آن صورت گرفت. 

طبق گزارش اداره اطلاع‌رسانی و ارتباطات وزارت دفاع سوریه به خبرگزاری سانا، این حمله علاوه بر زخمی شدن تعدادی از شهروندان، خسارات مادی نیز در محل برجای گذاشت. 

وزارت دفاع سوریه اعلام کرد که با همکاری وزارت کشور، تحقیقات درباره این حادثه آغاز شده و تلاش‌ها برای جمع‌آوری شواهد، تعیین مسیر حرکت موشک‌ها و شناسایی منابع شلیک ادامه دارد. 

این وزارتخانه تأکید کرد که در پیگیری عاملان این اقدام جنایتکارانه هیچ‌گونه کوتاهی نخواهد کرد و اقدامات بازدارنده‌ای علیه هر فرد یا گروهی که امنیت پایتخت را تهدید کرده و زندگی و آرامش مردم سوریه را هدف قرار دهد، اتخاذ خواهد شد. 

............................

پایان پیام/ 167

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha