دو کشته و چند زخمی در تیراندازی مرگبار در حومه حمص سوریه

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی تیراندازی یک فرد مسلح در داخل یکی از کافه‌ها در روستای ام حارتین از توابع منطقه تلکلخ در غرب استان حمص سوریه، دو نفر کشته و چند نفر دیگر مجروح شدند.

بر اساس اطلاعات «دیده‌بان حقوق بشر سوریه»، یکی از قربانیان این حادثه مختار وادی المولی، مشهور به «ابو غزال» است. پس از این رویداد، فضای روستا دچار تنش شدید شد و نیروهای امنیتی به‌طور گسترده در منطقه مستقر شدند.

منابع محلی گفتند که احتمال افزایش شمار قربانیان در ساعات آینده وجود دارد، زیرا برخی از مجروحان در شرایط بحرانی قرار دارند.

در پی این حادثه، وزارت کشور سوریه اعلام کرد که دستگاه‌های ذی‌ربط فوراً اقدامات لازم برای محاصره محل تیراندازی، تحقیق درباره جزئیات آن، دستگیری عاملان و تحویل آنان به عدالت را آغاز کرده‌اند. همچنین تمامی تدابیر لازم برای حفاظت از غیرنظامیان و تضمین امنیت عمومی اتخاذ شده است.

وزارت کشور سوریه در بیانیه‌ای این «جنایت ننگین» را به شدت محکوم کرد و بر «رد کامل هرگونه خشونتی که امنیت و ثبات جامعه را تهدید کند» تأکید نمود.

دیده‌بان حقوق بشر سوریه گزارش داد که شمار قربانیان اقدامات انتقام‌جویانه و عملیات‌های خارج از چارچوب قانون از ابتدای سال ۲۰۲۵ تاکنون در چندین استان سوریه به ۱۱۴۹ نفر رسیده است.

..................................

پایان پیام/ 167