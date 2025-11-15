کشف تجهیزات مورد استفاده در حمله موشکی به محله »المزة« دمشق

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت دفاع سوریه اعلام کرد که شب گذشته موفق به کشف تجهیزات نظامی ابتدایی شد که در حمله موشکی به دمشق مورد استفاده قرار گرفته بود. این حمله با شلیک چند موشک از یک سکوی متحرک انجام شد.

شبکه «الإخباریة السوریة» گزارش داد که این تجهیزات در جریان حمله به محله المزة در پایتخت کشف شده است. همچنین اداره اطلاع‌رسانی وزارت دفاع سوریه اعلام کرد نیروهای تخصصی توانسته‌اند محل پرتاب موشک‌ها به سمت محله المزة را شناسایی کنند.

به گفته این منبع، تیم‌های نظامی با بررسی زاویه سقوط و محل تجمع موشک‌ها موفق شدند مکان پرتاب را مشخص کنند، هرچند جزئیات بیشتری ارائه نشده است.

شب گذشته خبرگزاری «سانا» به نقل از یک منبع نظامی سوری گزارش داد که حمله به یک منزل در منطقه المزة دمشق که منجر به زخمی شدن یک زن سوری شد، با موشک‌های شلیک‌شده از سکوی متحرک صورت گرفته است.

این منبع افزود که هویت عاملان و ابزار اجرای این حمله همچنان ناشناخته است و وزارتخانه‌های مسئول در حال تلاش گسترده برای روشن شدن ابعاد این اقدام هستند تا افکار عمومی در جریان جزئیات قرار گیرد.

از سوی دیگر، رژیم صهیونیستی هرگونه ارتباط خود با این انفجار را رد کرد. رسانه‌های اسرائیلی به نقل از یک مقام این رژیم گزارش دادند: «هیچ ارتباطی با انفجار دمشق نداریم.»

...................................

پایان پیام/ 167