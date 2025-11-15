به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دادگاهی در بروکسل، «سامی جدو» مبارز سابق گروه تروریستی داعش را پس از محاکمه غیابی به حبس ابد محکوم کرد.

این نخستین جلسه محاکمه در بلژیک است که به جرایم مرتبط با حملات نسل‌کشی علیه اقلیت ایزدی‌ها توسط داعش رسیدگی می‌کند.

دادگاه، سامی جدو را به دلیل نقش او در کشتار ایزدی‌ها به جرم «نسل‌کشی» و همچنین به ارتکاب «جنایت علیه بشریت» شامل ربایش، ضرب و شتم، تجاوز و برده‌سازی سه زن ایزدی بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ محکوم کرد.

جلسه دوم دادگاه روز جمعه برگزار شد و پس از هشت روز محاکمه، حکم حبس ابد صادر گردید؛ حکمی که مطابق با توصیه‌های دادستان بود.

اولیویا فینیت، وکیل دو زن ایزدی شاکی، گفت: «حتی اگر این حکم نتواند تمام زخم‌ها را درمان کند، صدور بالاترین مجازات، اعترافی به بزرگی و شدت رنجی است که آنان متحمل شدند.»

وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) پیش‌تر در دسامبر ۲۰۱۶ اعلام کرده بود که جدو در حمله هوایی به شهر رقه سوریه کشته شده است، اما نبود گواهی رسمی فوت باعث شد مقامات بلژیک محاکمه او را ادامه دهند.

تحقیقات بلژیک بر پایه شهادت‌های گردآوری‌شده توسط سازمان‌های غیردولتی و خبرنگاران پس از سقوط آخرین پایگاه داعش در الباغوز در سال ۲۰۱۹ انجام شد. این تحقیقات هویت سه زن ایزدی قربانی جدو را مشخص کرد که دو نفر از آنان در دادگاه شهادت دادند.

از سال ۲۰۲۱ تاکنون، سه کشور اروپایی یعنی آلمان، هلند و سوئد، شماری از اعضای داعش را محاکمه کرده و برخی را به جرم نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در حملات علیه ایزدی‌ها محکوم کرده‌اند.

سامی جدو متولد بروکسل در اوت ۱۹۸۹ از مادری بلژیکی و پدری اهل ساحل عاج بود. او در اکتبر ۲۰۱۲ به سوریه رفت و به داعش پیوست. بنا بر گزارش‌ها، وی بعدها به یکی از فرماندهان واحد عملیات خارجی داعش تبدیل شد که مسئول طراحی حملات در اروپا بود. در سال ۲۰۲۱ نیز دادگاهی در بلژیک او را به ۱۳ سال زندان به جرم رهبری یک گروه تروریستی محکوم کرده بود.

گفتنی است ایزدی‌ها، اقلیتی کردزبان با دینی که ریشه در دوران پیش از اسلام دارد، از اوت ۲۰۱۴ هدف کشتار جمعی، ربایش و تجاوز داعش در شمال عراق قرار گرفتند که به آوارگی ده‌ها هزار نفر انجامید.

