اخراج معلم مسلمان در بلژیک به دلیل نگرانی از «بنیادگرایی»

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شهرداری «رانست» در بلژیک، یک معلم مسلمان را از دبستان محلی اخراج کرد. مقامات شهری دلیل این اقدام را نگرانی از «نشانه‌های بنیادگرا شدن» عنوان کردند.

به گفته «کریستل انگلن»، عضو شورای شهر، هیچ شکایت رسمی یا گزارشی مبنی بر بیان دیدگاه‌های افراطی از سوی این معلم در کلاس‌ها ثبت نشده است. با این حال، او تصریح کرد که شهرداری نمی‌خواست «هیچ ریسکی» را بپذیرد!

انگلن جزئیات بیشتری ارائه نکرد اما گفت این تصمیم با هدف اطمینان از آن اتخاذ شده که کودکان در معرض هیچ نوع گفتمان رادیکال یا بنیادگرایانه قرار نگیرند. او تأکید کرد که ریسک مربوط به این معلم «قابل‌توجه» ارزیابی شده است.

این عضو شورا توضیح داد که پس از دریافت «نشانه‌هاسس» مبنی بر احتمال گرایش این معلم به بنیادگرایی، فرایند بررسی آغاز شد.

