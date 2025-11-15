به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت روابط بینالملل و همکاری آفریقای جنوبی در بیانیهای تصریح کرد: «اعلام آتشبس به هیچ وجه جنایات ارتکابی طی حملات رژیم صهیونیستی را لغو یا پاک نمیکند و توقف موقت درگیریها به معنای بسته شدن پرونده این تجاوزات نیست.»
این وزارتخانه با تشریح اهداف خود خاطرنشان کرد: «هدف نهایی از این اقدام قضایی، جلوگیری از تکرار جنایات و تضمین پاسخگویی کامل مرتکبان است، نه صرفاً تعلیق موقت آنها.»
همچنین این مسیر حقوقی را در امتداد مواضع تاریخی آفریقای جنوبی در مبارزه با آپارتاید و حمایت از ملتهای تحت ستم دانست.
ارجاع پرونده به دیوان بینالمللی دادگستری
پرونده قضایی آفریقای جنوبی در دسامبر ۲۰۲۳ علیه رژیم صهیونیستی به دیوان بینالمللی دادگستری ارجاع شد. در این شکایت، رژیم صهیونیستی به ارتکاب اعمالی متهم شده که به سطح جنایت نسلکشی علیه غیرنظامیان غزه رسیده است.
دیوان بینالمللی دادگستری نیز در پی این شکایت چندین دستور موقت صادر کرده که رژیم صهیونیستی را ملزم میکند از ساکنان غزه حفاظت کند و ورود بدون مانع کمکهای انساندوستانه را فراهم سازد.
