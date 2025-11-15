هشدار از دخالتهای آمریکایی، صهیونیستی و خلیجی بعد از انتخابات در ساحت سیاسی عراق

به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع)- ابنا- با گذشت چند روز از انتخابات پارلمانی عراق و مشارکت ۵۵ درصدی مردم در این انتخابات و روی کار آمدن نمایندگانی از احزاب شیعه و نزدیک به گروه های مقاومت برخی از کارشناسان و محافل سیاسی نسبت به ادامه دخالت های غربی و آمریکایی با همدستی برخی دول خلیجی در ساحت سیاسی عراق هشدار می دهند.

یکی از گزارش‌های "مرکز تحقیقاتی سوفان" به نقل از مقامات آمریکایی درباره آینده سیاسی عراق پس از انتخابات تصریح می‌کند؛ واشنگتن به‌ شدت بر مهار نفوذ ایران در عراق تمرکز خواهد کرد و «مارک ساوایا» مأموریت دارد که علاوه بر فشار آوردن به بغداد برای انحلال گروه‌های مقاومت، از نخست‌وزیر شدن هر نامزد طرفدار ایران جلوگیری کند.

در این زمینه «قاسم سلمان العبودی» از نامزدهای انتخاباتی این دوره از انتخابات یادداشتی نوشته است:

مبارزات انتخاباتی عراق به پایان رسید و ملت عراق از سیل رسانه‌های مغرضی که ماه‌ها این ایده را ترویج می‌کردند که عراق در آستانه تغییر اساسی در نظام سیاسی موجود خود است و حاکمیت سیاسی شیعه محکوم به فنا است، آسوده شده است.

این صداهای مزدور با یک دستور کار کاملاً خارجی و با حمایت ایالات متحده، کشورهای غربی و رژیم صهیونیستی، مردم عراق را بسیج می‌کردند و هدفشان ایجاد هرج و مرج اجتماعی برای هموار کردن راه، برای تغییرات سیاسی گسترده بود.

متأسفانه، برخی از صداهای وابسته به جامعه شیعه به عنوان اسب تروا برای تحقق این هدف مورد سوءاستفاده قرار گرفتند.

با این حال، آنچه در میدان اتفاق افتاد، موازنه‌های داخلی و خارجی را وارونه کرد، زیرا مردم عراق برای تأکید مجدد بر آگاهی سیاسی و وفاداری ملی خود، بازگرداندن اعتماد به رهبران خود، بی‌اعتبار کردن همه شرط‌بندی‌های خارجی و تأیید اینکه مردمی پویا و اصولگرا هستند که اراده‌شان قابل دستکاری نیست، به میدان انتخابات آمدند.

نتایج انتخابات در چارچوب مورد انتظار بود، زیرا نیروهای سیاسی اصلی حضور خود و تعادل نسبی را از نظر تعداد آرا و کرسی‌ها حفظ کردند و این برای غرب که امیدوار بود یک تغییر ژئوپلیتیکی موثر بر ساختار حکومت عراق ایجاد کند، ناامیدکننده بود.

انسجام چارچوب هماهنگی و تثبیت ریشه‌های سیاسی آن، ضربه‌ای قابل توجه به تمام تلاش‌های ادعایی قدرت‌های غربی برای تغییر است. ایالات متحده و برخی از کشورهای منطقه، با هماهنگی اسرائیل و نمایندگان آن در خلیج فارس، ممکن است تلاش کنند با تأثیرگذاری بر انتخاب نخست وزیر جدید برای همسو شدن با برنامه‌های سیاسی خود، در تشکیل دولت بعدی دخالت کنند.

تلاش مزدوران داخلی وابسته به غرب برای ایجاد ناآرامی‌های سیاسی

با این حال، با توجه به هوشیاری رهبری چهارچوب و نتایج انتخابات که بسیاری از نقشه‌های خارجی را خنثی کرده است، این تلاش بعید به نظر می‌رسد. به عنوان یک جایگزین، این قدرت‌ها ممکن است به بسیج برخی از عوامل داخلی خود برای ایجاد ناآرامی‌های سیاسی مشابه آنچه در اعتراضات اکتبر رخ داد، متوسل شوند، زمانی که قدرت‌های غربی به دنبال سرنگونی دولت سید عادل عبدالمهدی بودند که برای ایجاد یک دولت عراقی مبتنی بر اصل مشارکت ملی تلاش می‌کرد.

نیروهای سیاسی که امروز به پارلمان راه یافتند و در میان صفوف خود نخبگانی از مبارزان مقاومت را دارند که پیش از این افتخار دفاع از میهن در برابر سازمان‌های تروریستی افراطی را داشته‌اند، و این امر اجرای پروژه‌های غرب در عراق را در دوره آینده دشوار می‌کند.

علیرغم پیچیدگی‌های واقعیت سیاسی، عراق هنوز از یک انعطاف‌پذیری ملی ریشه‌دار برخوردار است که قادر به خنثی کردن هرگونه تلاشی برای تضعیف اراده و استقلال سیاسی آن است.

