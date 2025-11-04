به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در آستانه انتخابات شهرداری نیویورک، افزایش اسلامهراسی علیه زهران ممدانی، نامزد دموکرات مسلمان، فضای انتخاباتی این شهر را ملتهب کرده است. بسیاری از رأیدهندگان مسلمان ضمن ابراز افتخار از حضور یک مسلمان در آستانه ورود به شهرداری نیویورک، نگران پیامدهای این موج نفرت و خشونت هستند.
ممدانی که در اغلب نظرسنجیها با اختلاف دو رقمی پیشتاز است، ممکن است نخستین شهردار مسلمان نیویورک شود؛ رخدادی که برای جامعه مسلمانان آمریکا نمادی از پیشرفت و مشارکت سیاسی به شمار میآید. اما در هفتههای اخیر، مخالفان او از جمله اندرو کوئومو، فرماندار پیشین ایالت نیویورک، و کرتیس اسلیوا، نامزد جمهوریخواه، با اظهاراتی تحریکآمیز علیه مسلمانان، متهم به دامن زدن به اسلامهراسی شدهاند.
اسلیوا در مناظرهای تلویزیونی، ممدانی را حامی «جهاد جهانی» خواند و کوئومو نیز در مصاحبهای رادیویی، با خنده به شوخی مجری درباره «حمایت ممدانی از حملهای شبیه ۱۱ سپتامبر» واکنش نشان داد.
همزمان، ستاد کوئومو ویدئویی هوش مصنوعی منتشر کرد که در آن ممدانی را در حال خوردن غذا با دست نشان میداد و او را «رادیکال بیتجربه» نامید. این حملات سبب شد ممدانی در مسجدی در برانکس سخنرانی احساسی درباره تأثیر اسلامهراسی بر زندگی مسلمانان ایراد کند.
با وجود این فضا، بسیاری از مسلمانان شهر از کمپین ممدانی حمایت کردهاند. او از آغاز رقابت انتخاباتی تاکنون بیش از ۵۰ مسجد را بازدید کرده و فعالیتهای تبلیغاتی گستردهای به زبانهای اردو، عربی و بنگالی انجام داده است.
در مقابل، کوئومو و اسلیوا هرگونه اتهام اسلامهراسی را رد کرده و آن را «ابزار سیاسی برای تقسیم نیویورکیها» خواندهاند. با این حال، فعالان مسلمان معتقدند فضای کنونی یادآور دوران پس از حوادث ۱۱ سپتامبر است و نگرانیها درباره امنیت ممدانی و جامعه مسلمانان در حال افزایش است.
