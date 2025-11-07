به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ یک روز پس از انتخابات شورای شهر در شهر بلبروک ایالت اوهایو، پیامی اسلامستیزانه در صفحه فیسبوک «کاتلین رایت»، عضو منتخب جدید شورای شهر، منتشر شد؛ اما وی اعلام کرد که حساب کاربریاش هک شده است.
این پیام که از سوی صفحه کمپین انتخاباتی رایت با عنوان «شهروندان بلبروک» بازنشر شده بود، ابتدا از منبعی به نام «زنان محافظهکار آمریکا» منتشر شد؛ صفحهای که طبق اطلاعات فیسبوک، تصویر نمایه آن با هوش مصنوعی ساخته شده و توسط فردی به نام «مایکل پولیتانو» اداره میشود. محتوای منتشرشده با عنوان «راه اسلام همیشه یکسان است» شامل ادعاهایی توهینآمیز درباره مسلمانان و هشدار نسبت به «گسترش اسلام در اروپا و سپس آمریکا» بود. این پست ساعاتی بعد از صفحه کمپین رایت حذف شد.
رایت صبح پنجشنبه در پستی دیگر نوشت که حسابش مورد هک قرار گرفته و این پست بدون اطلاع یا تأیید او منتشر شده است. او ضمن عذرخواهی از کسانی که ممکن است از این پیام آسیب دیده باشند، تأکید کرد: من هرگز مطلبی توهینآمیز درباره هیچ فرد یا گروهی منتشر نکردهام. ارزشهای من بر عدالت، احترام و خدمت صادقانه به همه مردم جامعه استوار است.
