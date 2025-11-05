بر اساس گزارشی تازه از ائتلاف حقوق مدنی «Equality Labs» در آمریکا، بیش از ۱.۱۵ میلیون پست در شبکههای اجتماعی علیه زهران ممدانی، نامزد دموکرات شهرداری نیویورک، محتوای اسلامهراسانه داشته و بیش از ۱۵۰ میلیارد کاربر را در سراسر جهان تحت تأثیر قرار داده است. همچنین ۱.۴۳ میلیون پست او را به اشتباه «کمونیست» معرفی کردهاند که مجموعاً بیش از ۲۹۲ میلیارد بار دیده شدهاند.
این گزارش با عنوان «ردیابی نفرت آنلاین علیه زهران ممدانی» نشان میدهد که از میان ۵۰۰ پست بررسیشده بهصورت دستی در ۱۲ پلتفرم، حدود ۸۱ درصد دارای محتوای اسلامهراسانه و نزدیک به یکچهارم آنها شامل برچسبهای «ضدیهودی» یا «حامی حماس» بودهاند
زهران ممدانی، فرزند محمود ممدانی، استاد دانشگاه اهل گجرات، و میرا نایر، فیلمساز برجسته، در ماه ژوئن پس از پیروزی در انتخابات درونحزبی دموکراتها، هدف حملات هماهنگ رسانهای قرار گرفت.
گزارش تأکید دارد که این کمپینهای نفرتآمیز با تلفیق اسلامهراسی، بیگانهستیزی و حملات ایدئولوژیک، تلاش میکنند نامزدهای رنگینپوست و جنبشهای حامی طبقه کارگر را تضعیف کنند.
Equality Labs اعلام کرد ۴۵ مقام جمهوریخواه از ۱۸ ایالت آمریکا و ۲۶ سیاستمدار خارجی از ۱۴ کشور مختلف در انتشار این روایتهای نفرتپراکنانه نقش داشتهاند. به گفته این نهاد، ممدانی به دلیل مواضع انتقادیاش علیه اسرائیل و دولت هند، به یکی از اهداف اصلی جریانهای راستگرای جهانی تبدیل شده است.