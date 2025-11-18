به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شهرک‌نشینان افراطی یهودی به روستای الجبعه یورش بردند، خانه‌ها و خودروهای فلسطینیان را به آتش کشیدند.

عصر دوشنبه، بیش از ۱۰۰ شهرک‌نشین یهودی به خانه‌ها و خودروهای فلسطینیان در روستای الجبعه، واقع در جنوب غربی بیت‌لحم، حمله کردند. شاهدان عینی گزارش دادند که چندین خانه مورد هجوم قرار گرفته و خودروها به آتش کشیده شدند.

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی نیز تأیید کرد که شهرک‌نشینان، یک خانه و چهار خودرو را به آتش کشیده‌اند و یک شهروند فلسطینی را مجروح کرده‌اند.

.

..................

پایان پیام