روایت داوطلب آلمانی از درد و مقاومت کشاورزان فلسطینی در فصل برداشت زیتون

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ یک داوطلب آلمانی به نام میشا سکورزینسکی که همراه با گروهی از فعالان اروپایی برای حمایت از کشاورزان فلسطینی در فصل برداشت زیتون به کرانه باختری سفر کرده بود، مشاهدات «تکاندهنده و تأثیرگذار» خود را از حملات مکرر شهرکنشینان اسرائیلی به روستاهای فلسطینی روایت کرد.
این معلم اهل شهر کلن آلمان که در ابتکارات همبستگی بینالمللی فعالیت دارد، گفت: هدفش کمک به کشاورزان و حفاظت از آنان در برابر حملات بود، اما در عمل شاهد صحنههای دردناک و در عین حال ایستادگی مردم فلسطین شد. او تأکید کرد که تجربهاش نشان داد کشاورزان هر روز با خطرات جدی مواجهاند، اما پیوند عمیق آنان با زمین و مقاومتشان در برابر خشونت، الهامبخش است.
میشا توضیح داد که سفرش در ماه اکتبر در اوج فصل برداشت زیتون، انجام شد؛ فصلی که هزاران خانواده فلسطینی برای تأمین معاش سالانه خود به آن وابستهاند. او در مناطق مختلفی از جمله مسافر یاتا در الخلیل، رامالله و نابلس در برداشت زیتون مشارکت داشت و با خانوادههایی آشنا شد که داستانهایشان از زندان، شهادت و بازداشت عزیزان، تأثیر عمیقی بر او گذاشت.
این داوطلب آلمانی گفت در برخی روستاها، شهرکنشینان به خانوادهها هشدار میدادند که اگر زمین را ترک نکنند، به سویشان تیراندازی خواهند کرد؛ در حالی که سربازان اسرائیلی نیز در کنار مهاجمان ایستاده و مانع برداشت محصول میشدند.
او افزود: گروههای شهرکنشینان مسلح با سلاح گرم، چوب و چاقو به روستاهای اطراف نابلس، سلفیت و رامالله حمله میکردند و ارتش اسرائیل به جای جلوگیری از آنان، کشاورزان فلسطینی را مجبور به عقبنشینی میکرد.
میشا تأکید کرد که این حملات در سایه جنگ غزه شدت یافته و بسیاری از محصولات زیتون سوزانده یا غارت شدهاند. با وجود این، او از لحظات امیدبخش نیز سخن گفت: «هر شب کشاورزان خانههایشان را به روی ما باز میکردند، با هم غذا میخوردیم و آواز میخواندیم. همین جشنهای کوچک، نیروی تازهای به ما میداد.»
او در پایان گفت: «در هیچ جای دنیا مردمی مانند فلسطینیها ندیدهام؛ مردمی که زیر فشار و خطر دائمی زندگی میکنند، اما همچنان به امید و عشق به زندگی پایبندند.»
گفتنی است گزارشهای حقوقی نیز تأیید میکنند که حملات شهرکنشینان مسلح علیه کشاورزان فلسطینی در اطراف نابلس، رامالله، سلفیت و الخلیل بهطور مستمر ادامه دارد و در بسیاری موارد، ارتش اسرائیل با بستن راههای کشاورزی، مانع برداشت محصول میشود. این وضعیت هزاران خانواده را در معرض از دست دادن منبع اصلی درآمدشان قرار داده است.
