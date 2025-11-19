تنش در شهر دیربورن میشیگان، پس از تلاش فعالان ضداسلامی برای سوزاندن قرآن

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ پس از آنکه گروهی از معترضان ضداسلامی، روز سه‌شنبه در شهر دیربورن در ایالت میشیگان آمریکا تلاش کردند نسخه‌ای از قرآن کریم را به آتش بکشند، مسلمانان ساکن شهر با پیام صلح و همزیستی تحت شعار «دیربورن برای همه» واکنش نشان دادند.

تنش‌ها در تقاطع خیابان‌های «شیفر» و «میشیگان» آغاز شد؛ جایی که فعالان ضداسلامی کوشیدند مسلمانان را تحریک کنند. از این رو، همزمان با برگزاری جلسه شبانه شورای شهر، جمعیت فعالان ضداسلامی به سمت ساختمان شهرداری دیربورن حرکت کردند.

دیربورن به دلیل تنوع جمعیتی و حضور گسترده جامعه عربی، یکی از بزرگ‌ترین مراکز تجمع عرب‌ها در ایالات متحده به شمار می‌رود.

بر اساس گزارش‌های محلی، تنش زمانی شدت گرفت که جک لانگ ـ از شرکت‌کنندگان در حمله ۶ ژانویه به کنگره آمریکا ـ به خیابان میشیگان آمد و تلاش کرد قرآن را بسوزاند. این اقدام با دخالت مسلمانان حاضر ناکام ماند و یکی از معترضان قرآن را از محل درگیری دور کرد.

پلیس برای حفظ آرامش حدود ۷ گشت در محل مستقر کرد و با شدت گرفتن تنش‌ها سریعاً وارد عمل شد. یک نفر مقابل ساختمان شهرداری بازداشت شد اما هیچ مصدومی گزارش نشد.

از سوی دیگر، آنتونی هادسن نامزد جمهوری‌خواه برای سمت فرماندار میشیگان، راهپیمایی جداگانه‌ای برگزار کرد. او پیش‌تر اعتراضات خود را «جنگ صلیبی» خوانده بود اما پس از بازدید از سه مسجد در دیربورن، موضع خود را تغییر داد. این تغییر نظر موجب خشم جک لانگ شد و عباراتی توهین‌آمیز بر اتوبوس تبلیغاتی هادسن نوشت.

به گفته خبرنگار شبکه RT در آمریکا، در این تظاهرات ساکنان و فعالان حضور داشتند. همچنین، مسلمانان شرکت‌کننده تأکید کردند که هدفشان نشان دادن چهره صلح‌آمیز اسلام و پیام همزیستی در دیربورن است.

