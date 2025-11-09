تجاوز جدید نظامیان صهیونیست به خاک سوریه/ ایجاد مرکز ایست و بازرسی در قنیطره

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش رژیم صهیونیستی روز شنبه بار دیگر با نفوذ به خاک استان قنیطره در جنوب غرب سوریه، اقدام به ایجاد یک ایست و بازرسی امنیتی در یکی از روستاهای این منطقه کرد. این اقدام در ادامه نقض‌های مکرر حاکمیت سوریه توسط اسرائیل صورت گرفته است.

بر اساس اعلام خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، ۹ خودروی نظامی اسرائیلی از نقطه «الحمیدیه» حرکت کرده و از طریق شهر «الحریة» وارد روستای «أوفانیا» شدند. این خودروها سپس به سمت مزرعه جورة الشیخ واقع بین روستاهای «أوفانیا» و «تل أحمر» در حومه قنیطره حرکت کردند.

در تجاوزی دیگر، ۴ خودروی نظامی اسرائیلی از نقطه «البرج» به سمت روستای «الصمدانیة الغربیة» نفوذ کردند و در محل مخزن آب تخریب‌شده بین روستاهای «العجرف» و «الصمدانیة الشرقیة» ایست و بازرسی ایجاد کردند.

همچنین، نیروهای اسرائیلی به سمت روستاهای «العجرف» و «رسم الحلبی» نیز پیشروی کردند.

دولت سوریه هنوز واکنش رسمی به این حادثه نشان نداده، اما همواره این تجاوزات را محکوم کرده و بر پایبندی به توافق‌نامه جداسازی نیروها در سال ۱۹۷۴ تأکید داشته است.

اسرائیل پس از سقوط حکومت بشار اسد در اواخر سال ۲۰۲۴، این توافق را منحل‌شده اعلام کرد.

گفتنی است در هفته‌های اخیر، تجاوزات اسرائیل در قنیطره شدت یافته و ساکنان محلی از ورود نیروهای اسرائیلی به زمین‌های کشاورزی، تخریب جنگل‌ها، بازداشت غیرنظامیان و ایجاد ایست‌های نظامی شکایت دارند.

با وجود نبود تهدید مستقیم از سوی دمشق، ارتش اسرائیل همچنان به اجرای حملات هوایی و زمینی در خاک سوریه ادامه می‌دهد که منجر به کشته شدن غیرنظامیان و تخریب زیرساخت‌های نظامی شده است.

احمد الشرع، پیش‌تر اعلام کرده بود که ارتش اسرائیل از زمان سقوط رژیم بعث در ۸ دسامبر ۲۰۲۴ تاکنون، بیش از ۱۰۰۰ حمله هوایی و ۴۰۰ مورد نفوذ زمینی در خاک سوریه انجام داده است.

