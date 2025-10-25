به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ چشم‌انداز کنونی جنوب سوریه نشان‌دهنده تحولی عمیق در رویکرد اسرائیل است. از اقدامات امنیتی مستقیم (مرتبط با استراتژی گسترش) که منجر به ایجاد نقاط نظامی شد و اسرائیل قصد عقب‌نشینی سریع از آن‌ها را ندارد، تا نقاط مراقبتی که مناطق جنوبی سوریه به ویژه قنیطره، را در دسترس کنترل اسرائیل قرار می‌دهند.

براساس گزارش روزنامه «الأخبار» لبنان، تلاش‌هایی آشکار به صورت همزمان برای بازمهندسی جغرافیای سوریه از طریق حمایت از ایجاد نهادهای خودگردان صورت می‌گیرد. هدف این تحول، همسوسازی واقعیت سوریه با پروژه صهیونیستی گسترده‌تر از طریق ادغام تدریجی نیروی نظامی، تلاش‌های مکرر برای نفوذ به بافت اجتماعی و ایجاد نوعی عادی‌سازی با روش‌های ترغیب و تهدید همزمان است.

گسترش حضور نظامی اسرائیل در قنیطره و جولان

در دو روز گذشته، قنیطره شاهد مداخلات فزاینده اسرائیل، همزمان با مانورهایی که نیروهای اشغالگر در جولان اشغالی انجام می‌دهند، بوده است. این نیروها سرعت نفوذ خود را افزایش داده و تجهیزات اضافی برای تکمیل ساخت نقاط نظامی آورده‌اند؛ نقاطی که اسرائیل از پیش از سقوط حکومت بشار اسد، ایجاد کرده بود تا شبکه‌ای میدانی میان ۹ پایگاه نظامی و حضور نظامی در ارتفاعات جولان ایجاد کند.

طبق اطلاعاتی که روزنامه «الأخبار» به دست آورده، آخرین فعالیت‌ها شامل حفر سریع زمین با بیش از شش بیل مکانیکی در نزدیکی «برج الزراعة» مجهز به تکنولوژی‌های نظارتی است. در این محل، نیروهای اشغالگر تقریباً ۲۰۰ دونم از ۱۳۳ هکتار را اشغال کردند تا دید گسترده‌ای از مناطق اطراف فراهم کنند.

این نقطه به‌عنوان مرکز رصد پیشرفته عمل می‌کند و عملیات حفر نشان می‌دهد که می‌تواند به عنوان محل فرود هلیکوپتر و مرکز نقاط مراقبت و اتاق‌های پیش‌ساخته مورد استفاده قرار گیرد، که دشمن به‌طور متوالی منتقل می‌کند. همچنین اشغالگران در حال ایجاد جاده‌ای هستند که این نقطه را به مرز متصل کند، گامی که به ایجاد تغییرات بنیادین در چشم‌انداز جغرافیایی منطقه منجر می‌شود.

نفوذ اجتماعی و تلاش برای عادی‌سازی حضور اشغالگران

در رویکردی موسوم به دست دادن با یک دست و ضربه زدن با دست دیگر و به شکلی بی‌سابقه، شناسه‌های غیررسمی وابسته به اسرائیل در شبکه‌های اجتماعی، ویدئویی منتشر کردند که در آن سربازان اسرائیلی در روستای طرنجه در شمال قنیطره آزادانه گشت می‌زنند و با کودکان خردسال تعامل دارند. این ویدئو که توسط یک سرباز اسرائیلی فرانسوی‌تبار از لشکر چتربازان منتشر شده، نقش تبلیغاتی محاسبه‌شده‌ای دارد و شامل اظهاراتی است مبنی بر اینکه بسیاری از نبردها امروز از طریق اینترنت و افکار عمومی به دلیل گزارش‌های ناقص یا جعلی که مردم را علیه دولت یهود تحریک می‌کنند، انجام می‌شود.

در این تصاویر منطقه‌ای نشان داده می‌شود که اسرائیل پس از سقوط حکومت بشار اسد، تلاش زیادی برای جذب مردم آن از طریق اقداماتی داشته است، از جمله ایجاد یک مرکز پزشکی که اسرائیل مدعی است متعلق به سازمان پزشکان بدون مرز است، در حالی که ورود و تأسیس آن تحت نظارت و حمایت مستقیم اشغالگران صورت گرفته است. این اقدام، همراه با توزیع اسباب‌بازی برای کودکان، نگرانی‌هایی درباره عادی‌سازی حضور اشغالگران و تأثیر روانی و اجتماعی بر ساکنان مرزی جنوب سوریه ایجاد کرده است.

اسرائیل پس از سقوط حکومت بشار اسد، اقدام به سرشماری و نظرسنجی در استان قنیطره سوریه، به ویژه در روستاهای بئر عجم، الرواضی، الحمیدیه و بریقة کرد تا نیازها و میزان آن‌ها را شناسایی کرده و کمک‌های غذایی و پزشکی ارائه دهد، زیرساخت‌های آسیب‌دیده را بازسازی کند و پیشنهادهای شغلی به جوانان ارائه دهد. کمک‌های غذایی ارائه شده، در برخی موارد توسط ساکنان جنوبی رد و حتی سوزانده شده است.

واقعیت اجرایی و اداری استان قنیطره بستر مناسبی برای برنامه‌های اسرائیل است. در حالی که ساکنان این استان با فقر و کمبود مداوم نیازهای اولیه به دلیل هدف قرار گرفتن منابع معیشت‌شان مانند کشاورزی و دامداری روبه‌رو هستند. در غیاب دولت انتقالی و هرگونه پوشش حفاظتی مؤثر، ساکنان قنیطره با تلاش‌های مداوم برای ایجاد شکاف اجتماعی مواجه‌اند، مانند آنچه پس از تخریب محوطه جباتا الخشب رخ داد، که برخی از ساکنان روستای حضر برای جمع‌آوری چوب‌های تخریب‌شده وارد عمل شدند.

تغییرات جمعیتی و گرایش دروزها به تابعیت اسرائیلی

در جولان، روزنامه «اسرائیل هیوم» از تحول دراماتیک گزارش می‌دهد که این تحول، افزایش شش‌صد درصدی عضویت ساکنان جولان اشغالی در ارتش اسرائیل است، در حالی که پیش از آن چنین عضویتی ممنوع بود. به ادعای این روزنامه، از آغاز جنگ تاکنون حدود ۱۵۰ نفر از دروزهای جولان به ارتش پیوسته‌اند، در حالی که پیش از جنگ تنها چهار نفر در خدمت بودند. حدود ۱۲۰ نفر به خدمت ذخیره و ۳۰ نفر به خدمت دائمی پیوسته‌اند.

با وجود اذعان ارتش اسرائیل به اینکه راه طولانی است و تعداد افراد هنوز کم است، اسرائیل این تغییرات را تحول عظیم در آگاهی می‌داند. علاوه بر بعد نظامی، مناطق جولان شاهد افزایش بی‌سابقه درخواست برای دریافت تابعیت اسرائیلی هستند، و تخمین‌ها حاکی است که در عرض یک سال، تقریباً نیمی از دروزهای ارتفاعات جولان شهروند کامل اسرائیل خواهند شد.

همچنین کنست اسرائیل پروژه قانونی را بررسی کرده که هدف آن اعطای اقامت دائم به دروزهای مناطق سویداء است، اقدامی که به گفته منابع اسرائیلی، منافع راهبردی رژیم صهیونیستی را تأمین می‌کند. طبق این قانون، دروزهایی که شرایطی از جمله روابط خانوادگی با اسرائیلی‌ها دارند، می‌توانند در اراضی اشغالی ساکن شوند و پس از ارزیابی‌های امنیتی و سیاسی در خدمات امنیتی یا فعالیت‌های مدنی مشارکت کنند.

