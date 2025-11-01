نفوذ نظامی جدید اسرائیل به حومه قنیطره در جنوب سوریه

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دیده‌بان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که نیروهای نظامی اسرائیل صبح امروز به روستای الصمدانیه شرقی در حومه قنیطره نفوذ کردند.

این اقدام پس از آن صورت گرفت که ارتش اسرائیل روز گذشته یک دروازه آهنی در روستای الصمدانیه غربی نصب کرد؛ اقدامی که به‌عنوان ایجاد یک مانع دائمی در داخل روستا تلقی شده و نارضایتی شدید ساکنان محلی را برانگیخته است.

بر اساس گزارش دیده‌بان حقوق بشر سوریه، نیروی مهاجم شامل دو تانک، هفت خودروی نظامی و یک بولدوزر بود که به سمت جاده منتهی به ایست و بازرسی الصقری، بین مناطق «جبا» و «خان ارنبه» و همچنین مسیر منتهی به بزرگراه صلح حرکت کرده‌اند.

این تحرکات نظامی در حالی صورت می‌گیرد که نقض‌های مکرر اسرائیل در امتداد نوار مرزی جنوب سوریه همچنان ادامه دارد. دیده‌بان حقوق بشر پیش‌تر نیز گزارش داده بود که ارتش اسرائیل از پایگاه تل الأحمر غربی در نزدیکی شهرک کودنه، چندین گلوله توپخانه‌ای به سمت جنگل‌های تل الأحمر شرقی در حومه قنیطره میانی شلیک کرده است.

