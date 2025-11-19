تشییع پیکر مدیر مدرسه مناصوریه؛ نمادی از وفاداری مردم جنوب لبنان به مقاومت + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شهر مناصوریه در جنوب لبنان روز گذشته شاهد برگزاری یکی از گستردهترین آیینهای تشییع پیکر شهدا در ماههای اخیر بود؛ مراسمی برای بدرقه شهید محمد شویخ، مدیر مدرسه دولتی مناصوریه، که در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به شهادت رسید و به نمادی از ایستادگی فرهنگی و اجتماعی در برابر تجاوزات دشمن تبدیل شد.
به گزارش خبرنگار ابنا، این مراسم با حضور گسترده مردم، خانوادههای شهدا، مسئولان محلی، روحانیان، پیشاهنگان و اعضای حزبالله برگزار شد. جمعیت شرکتکننده با سردادن شعارهای مقاومت و حمل پرچمهای حزبالله و لبنان، پیکر این شهید را تا محل خاکسپاری همراهی کردند.
در این آیین، گروههای پیشاهنگی با لباسهای رسمی و پرچمهای مقاومت در صفهای منظم حضور یافتند و شعارهای همبستگی با رزمندگان جبهه مقاومت سر دادند. روحانیان و چهرههای اجتماعی منطقه نیز در کنار خانواده شهید، این مراسم را همراهی کردند.
اهالی مناصوریه با تأکید بر اینکه شهید شویخ تنها یک مدیر مدرسه نبود، بلکه چهرهای فرهنگی و اجتماعی در خدمت مردم منطقه بود، اعلام کردند شهادت وی بار دیگر ماهیت تجاوزگرانه رژیم صهیونیستی را آشکار کرد.
تشییع شهید شویخ؛ پیام وفاداری مردم جنوب لبنان به مسیر مقاومت
اسپیکرهای مراسم با پخش سرودهای مقاومت و بیانیههای تسلیت، یاد این شهید را گرامی داشتند. شرکتکنندگان تأکید کردند جنوب لبنان همچنان به مسیر مقاومت وفادار است و تجاوزات دشمن صهیونیستی، اراده مردم را برای حمایت از این مسیر تضعیف نخواهد کرد.
مردم منطقه در طول مراسم شعارهایی در حمایت از مقاومت سر دادند و اعلام کردند خون شهید شویخ، همچون دیگر شهدای اخیر جنوب لبنان، چراغ راه پایداری در برابر اشغالگری خواهد بود.
........
پایان پیام/
نظر شما