شیخ طلال عبدالرحمن: ایران ستون اصلی محور مقاومت و حامی صادق آرمان فلسطین است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ طلال عبدالرحمن، آزاده فلسطینی و مسئول پرونده اسرای جنبش مقاومت اسلامی حماس، در چهارمین وبینار بینالمللی «ایران اسلامی؛ جبهه عزت اسلامی در مواجهه با رژیم صهیونیستی» با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جمهوری اسلامی ایران، فلسطین، لبنان، یمن و عراق، تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران از نخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی، مسئله فلسطین را بهعنوان یک مسئله محوری و غیرقابل معامله در دستور کار خود قرار داده است.
وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران صرفاً یک موضع سیاسی مقطعی اتخاذ نکرده، بلکه بر پایه رهبری الهی و فهم عمیق از عدالت الهی حرکت کرده است، اظهار داشت: ایران بهای سنگینی از جمله تحریمها، محاصرهها، تهدیدها و ترورها برای حمایت از مستضعفان و ایستادگی در برابر رژیم صهیونیستی و آمریکا پرداخت کرده، اما هرگز از اصول و مسیر خود عقبنشینی نکرده است.
مسئول پرونده اسرای جنبش حماس با اشاره به نقش آمریکا بهعنوان محور پروژه استعماری نوین در منطقه، افزود: در زمانی که بسیاری از دولتها عقبنشینی کردند، ایستادگی جمهوری اسلامی ایران نماد عزت و کرامت امت اسلامی بود و امروز نشانههای افول هیمنه رژیم صهیونیستی و ناتوانی آمریکا در تحمیل اراده خود بهوضوح قابل مشاهده است.
شیخ طلال عبدالرحمن، حمایت ایران از مقاومت فلسطین و لبنان را بدون هیچ شرط سیاسی دانست و تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران مقاومت را حق، تکلیف و شرف میداند و عملیات طوفان الاقصی شاهدی روشن بر ثمره حمایتهای راهبردی و طولانیمدت ایران از مقاومت فلسطین است.
وی با تأکید بر شکلگیری یک محور مقاومت واقعی و چندجبههای خاطرنشان کرد: امروز توازن بازدارندگی جدیدی در برابر رژیم صهیونیستی ایجاد شده است و جمهوری اسلامی ایران همچنان ستون فقرات این محور به شمار میرود.
این آزاده فلسطینی در پایان با قدردانی از مواضع جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد: خون شهدا هرگز به هدر نخواهد رفت، طوفان الاقصی آغاز مسیر است نه پایان آن، و رژیم صهیونیستی، هرچند زمان بگذرد، محکوم به زوال است.
