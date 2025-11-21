روسیه قصد دارد ۹ پایگاه نظامی در جنوب سوریه ایجاد کند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روسیه تلاش می‌کند حضور خود را در سوریه تثبیت کند و قصد دارد علاوه بر پایگاه ساحلی‌اش در حمیمیم واقع در شهر جبله، چند نقطه نظامی جدید در جنوب سوریه ایجاد کند.

به نوشته روزنامه ذا کرادل، منابع آگاه گفته‌اند هیأتی عالی‌رتبه از روسیه در تاریخ ۱۷ نوامبر به استان قنیطره سفر کرده است؛ سفری که نشان‌دهنده تمایل مسکو برای تقویت حضور نظامی خود در منطقه حساسی است که در همسایگی جولان اشغالی قرار دارد.

برخلاف برخی شایعات درباره وجود هماهنگی سه‌جانبه یا نقش ترکیه در بازسازی حضور نظامی جنوب سوریه، منابع تأکید کرده‌اند که در این هیأت هیچ افسر ترکیه‌ای حضور نداشت. این غیبت، به گفته منابع، نشان‌دهنده تصمیم روسیه برای مدیریت پرونده جنوب تنها از طریق کانال‌های میان دمشق و مسکو است.

این هیأت از چندین نقطه نظامی بازدید کرده است؛ نقاطی که روسیه در سال ۲۰۱۸ و با هماهنگی حکومت بشار اسد، نیروهایش را در آن‌ها مستقر کرده بود، اما پس از سقوط این حکومت، حضور خود را در قنیطره کاهش داد.

از مهم‌ترین نقاط بازدیدشده می‌توان به تلال الحمر اشاره کرد که مکانی بسیار حساس به‌دلیل نزدیکی به خط آتش‌بس ۱۹۷۳ و اهمیتش در رصد و پایش تحرکات نیروهای اسرائیل در جولان اشغالی می‌باشد.

۹ نقطه‌ تازه در جنوب سوریه

طبق اطلاعاتی که روزنامه به دست آورده است، فرماندهی روسیه تصمیم گرفته نیروهایش را در ۹ نقطه نظامی در جنوب سوریه، به‌ویژه در مناطق مختلف قنیطره و درعا، دوباره مستقر کند. این نقاط همان محل‌هایی هستند که روسیه پس از سقوط حکومت بشار اسد از آن‌ها عقب‌نشینی کرده بود.

این اقدام بخشی از راهبرد جدید مسکو برای بازآرایی نفوذ نظامی خود در مرزهای جنوبی سوریه و جلوگیری از ایجاد خلأ امنیتی است؛ خلأیی که می‌تواند توسط بازیگران محلی یا منطقه‌ای مورد استفاده قرار گیرد.

به گفته منابع آگاه، روسیه پس از پایان بازدید، یک نقطه لجستیکی دائمی در قنیطره حفظ کرده تا نیازهای فنی و مهندسی را ارزیابی و گزارش‌های دقیق برای اجرای طرح بازآرایی از جمله بازسازی زیرساخت‌ها، خطوط تدارکاتی و آماده‌سازی این پایگاه‌ها برای فعال‌سازی در آینده نزدیک، تهیه کند.

این منابع اضافه کرده‌اند که مرحله اجرایی استقرار دوباره نیروهای روسی در جنوب سوریه طی هفته‌های آینده آغاز خواهد شد و مسکو به‌تدریج برخی پایگاه‌های نظامی خود را تا پیش از پایان سال بازگشایی می‌کند.

این تحولات پس از مجموعه‌ای از تعاملات میان حکومت جولانی و دولت روسیه رخ می‌دهد که تازه‌ترین آن، سفر یک هیأت بلندپایه از وزارت دفاع روسیه به دمشق بوده است.

همچنین این تحولات با گفت‌وگوی تلفنی میان ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر دولت اشغالگر اسرائیل، هم‌زمان شد؛ گفت‌وگویی که پس از سفر احمد الشرع ملقب به ابومحمد جولانی رئیس‌ موقت سوریه، به مسکو انجام شد و گفته می‌شود موضوع جنوب سوریه محور اصلی آن بوده است.

روسیه در سال‌های اخیر توجه ویژه‌ای به حفظ پایگاه دریایی خود در طرطوس و پایگاه هوایی حمیمیم در ساحل سوریه نشان داده است؛ پایگاه‌هایی که نقش مهمی در نمایش قدرت روسیه در دریای مدیترانه و جهت‌گیری آن به سمت آفریقا ایفا می‌کنند.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸