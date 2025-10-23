توپخانه ارتش اسرائیل، مناطقی در جنوب سوریه را هدف قرار داد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع محلی در سوریه از حمله توپخانه‌ای نیروهای اسرائیلی به اطراف شهرک «کویّا» در حومه غربی استان درعا خبر دادند.

بر اساس گزارش دیده‌بان حقوق بشر سوریه، شب گذشته سه گلوله‌ی توپ از سوی مواضع ارتش اسرائیل در استان قنیطره ــ به‌ویژه از پایگاه موسوم به «پادگانالجزیرة» ــ به سوی منطقه شلیک شد. با این حال، در این حمله هیچ تلفات جانی یا خساراتی به اموال شهروندان گزارش نشده است.

این دیده‌بان همچنین اعلام کرد که ارتش اسرائیل چندین گلوله‌ی دیگر را از پایگاه «تَلّ الأحمر الغربی» در روستای «کودنه» واقع در حومه قنیطره شلیک کرده است. این اقدام بخشی از مانورهای نظامی گسترده‌ای است که نیروهای اسرائیلی در بلندی‌های جولان اشغالی آغاز کرده‌اند.

به گفته منابع مذکور، این رزمایش نظامی از ساعت هشت شب گذشته آغاز شده و هم‌زمان با آن، تحرکات گسترده‌ای از سوی خودروهای زرهی و یگان‌های نظامی اسرائیل در داخل منطقه جولان مشاهده شده است.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸