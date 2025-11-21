به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت بهداشت لبنان روز جمعه اعلام کرد که شمار شهدا از زمان اجرایی شدن توافق توقف اقدامات خصمانه به ۳۳۱ نفر و شمار زخمی‌ها به ۹۴۵ نفر رسیده است.

رژیم صهیونیستی از یکم اکتبر ۲۰۲۴ تجاوز به لبنان را آغاز کرد و پس از دو ماه با میانجیگری آمریکا آتش‌بس امضا شد، اما این رژیم به‌طور مداوم آن را نقض کرده است. طبق توافق، نظامیان اسرائیل باید ظرف ۶۰ روز از جنوب لبنان خارج می‌شدند، اما همچنان در پنج موقعیت راهبردی باقی مانده‌اند.

یک سخنگوی نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل (یونیفل) اعلام کرد که حریم هوایی لبنان از زمان برقراری آتش‌بس تاکنون ۷۳۰۰ بار توسط اسرائیل نقض شده است. وی از ارائه گزارش کامل به شورای امنیت درباره نقض‌های قطعنامه ۱۷۰۱ خبر داد.

واکنش ارتش لبنان

ژنرال رودولف هیکل، فرمانده ارتش لبنان، در سالروز استقلال این کشور گفت: لبنان در مرحله‌ای سرنوشت‌ساز قرار دارد و تجاوزگری اسرائیل مانع از استقرار کامل ارتش و موجب تخریب اموال و تأسیسات شده است.

موضع حزب‌الله

حزب‌الله در بیانیه‌ای تأکید کرد که تجاوزگری رژیم صهیونیستی علیه لبنان با حمایت آمریکا و سکوت جامعه بین‌المللی ادامه یافته و این وضعیت دشمن را جسورتر کرده است. حزب‌الله افزود که این تجاوزگری نمی‌تواند ادامه یابد و دولت باید مسئولیت‌های ملی خود را ایفا کند.

........

پایان پیام/