به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان ملل متحد با تأکید بر تداوم نیازهای گسترده در نوار غزه، حتی پس از برقراری آتش‌بس، نسبت به وضعیت وخیم بهداشتی و درمانی در این منطقه هشدار داد. این در حالی است که جنبش حماس نیز از تشدید عملیات تخریب و ویرانی منازل مسکونی توسط رژیم اشغالگر در مناطقی که تحت کنترل آن است، خبر داده و آن را نقض فاحش توافق آتش‌بس دانست.

“بیبرکورن”، سخنگوی دفتر سازمان ملل در ژنو، در کنفرانس مطبوعاتی هفتگی خود اظهار داشت که علی‌رغم آتش‌بس، نیازها در غزه همچنان بالاست. وی توضیح داد که از ۳۶ بیمارستان موجود در غزه، تنها نیمی از آن‌ها به صورت جزئی فعال هستند و از زمان آغاز آتش‌بس، ۲۶ مرکز ارائه خدمات بهداشتی بازگشایی و ۸ مرکز جدید نیز تأسیس شده است.

او تأکید کرد که “هیچ بیمارستانی در شمال غزه فعالیت نمی‌کند، در حالی که جمعیت این منطقه حداقل ۲۰ هزار نفر تخمین زده می‌شود.” بیبرکورن افزود که سازمان جهانی بهداشت (WHO) از زمان آغاز آتش‌بس توانسته ۲۰۵۰ بسته مواد پزشکی را به غزه ارسال کند. با این حال، ۳۴۳ قلم از ۶۲۲ قلم داروی اساسی وزارت بهداشت فلسطین، در حال حاضر به طور کامل در انبارها به اتمام رسیده‌اند.

وی بر لزوم ارسال کمک‌های بیشتر به غزه تأکید کرد و مجدداً خواستار بازگشایی تمامی گذرگاه‌ها و مسیرها برای افزایش حجم عملیات امدادرسانی و ارسال تجهیزات شد. بیبرکورن همچنین اعلام کرد که اولین دور از کمپین “واکسیناسیون جبرانی” در نوار غزه روز پنجشنبه به پایان رسیده است. او افزود: “در فاصله ۹ تا ۲۰ نوامبر (۱۸ تا ۲۹ آبان)، بیش از ۱۳ هزار و ۷۰۰ کودک در کمپینی که توسط سازمان جهانی بهداشت، یونیسف، آنروا و شرکایشان با همکاری وزارت بهداشت و با حمایت ائتلاف جهانی واکسن و ایمن‌سازی (گاوی) اجرا شد، واکسینه شدند.”

وی در ادامه توضیح داد که ۸ هزار و ۲۵ بیمار از اکتبر ۲۰۲۳ تا نوامبر ۲۰۲۵ از غزه به بیش از ۳۰ کشور تخلیه شده‌اند، اما همچنان بیش از ۱۶ هزار و ۵۰۰ بیمار فلسطینی به تخلیه پزشکی خارج از نوار غزه نیاز دارند.

در همین راستا، جنبش حماس روز جمعه اعلام کرد که رژیم صهیونیستی “عملیات تخریب و ویرانی منازل مسکونی” را در مناطقی که تحت کنترل آن است (شرق نوار غزه) تشدید کرده است. حماس این اقدام را “نابودی سیستماتیک آنچه از مظاهر عمرانی باقی مانده است” توصیف کرد.

این اظهارات در بیانیه‌ای از سوی “حازم قاسم”، سخنگوی حماس، در واکنش به عملیات گسترده تخریب توسط ارتش رژیم اشغالگر روز جمعه بیان شد. این سیاست تخریبی، علی‌رغم توافقی که در تاریخ ۱۰ اکتبر سال گذشته میلادی (۱۹ مهر ۱۴۰۳) به اجرا درآمده بود، ادامه دارد.

حازم قاسم، سیاست تخریب منازل مسکونی را “جنایتکارانه” توصیف کرد و تأکید کرد که این اقدامات “نقض فاحش توافق آتش‌بس در غزه” است. وی از میانجی‌گران و ضامنان توافق خواست تا “اقدامات واقعی” برای متوقف کردن این “تجاوزات خطرناک به توافق شرم‌الشیخ (درباره نوار غزه)” انجام دهند.

این توافق در ۱۳ اکتبر سال گذشته (۲۲ مهر ۱۴۰۳) امضا شد و شامل بندهایی از جمله آتش‌بس و تبادل اسرا است که بر اساس طرح “دونالد ترامپ”، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، بنا نهاده شده است.

جنگ نسل‌کشی که رژیم صهیونیستی از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) آغاز کرد و دو سال به طول انجامید، بیش از ۶۹ هزار شهید فلسطینی و بیش از ۱۷۰ هزار زخمی برجای گذاشت. رژیم صهیونیستی ده‌ها بار این توافق را با عملیات بمباران، تیراندازی و تخریب نقض کرده که منجر به شهادت و زخمی شدن صدها فلسطینی و ویرانی مناطق وسیعی از فضاهای مسکونی شده است.

