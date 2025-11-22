قطر خواستار خروج کامل رژیم صهیونیستی و »تأسیس دولت محلی در غزه« شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ قطر بار دیگر موضع قاطع خود را در قبال تحولات غزه تبیین کرد و خواستار تسریع در عملیاتی شدن قطعنامه ۲۸۰۳ شورای امنیت سازمان ملل شد.

دوحه تأکید کرده است که تنها اجرای این قطعنامه «با حسن نیت کامل» می‌تواند ضامن خروج کامل ارتش اسرائیل از نوار غزه و فراهم‌سازی بستری برای ظهور یک حکومت محلی منتخب از مردم غزه و متعاقباً، عملیات بازسازی منطقه‌ی ویران‌شده باشد.

این موضع‌گیری صریح از سوی جاسم یعقوب الحمادی، سفیر قطر و نماینده دائم این کشور نزد سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی در وین، در جریان نشست تخصصی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) اعلام شد.

الحمادی در سخنرانی خود، با ترسیم تصویری تیره، به تداوم «قتل و آوارگی سیستماتیک» فلسطینیان توسط نیروهای اسرائیلی در کرانه باختری و غزه اشاره کرد. او همچنین عملکرد شهرک‌نشینان را «عنف سازمان‌یافته» خواند که «تصمیم سیاسی دولت اشغالگر» آن را تغذیه می‌کند.

سفیر قطر بر لزوم اقدام فوری جامعه بین‌المللی برای پایان دادن به اشغال در تمامی ابعاد و همچنین گشودن مسیر برای تشکیل دولت مستقل فلسطین با پایتختی قدس شرقی تأکید کرد.

نکته محوری سخنرانی او، یادآوری این بود که «جرایم جنگی، جرایم علیه بشریت و نسل‌کشی» ارتکاب شده علیه فلسطینیان، «هرگز با مرور زمان ساقط نخواهد شد»، و این امر مستلزم پاسخگویی عاملان آن است. او همچنین بر لزوم افزایش فوری کمک‌های بشردوستانه توسط نهادهایی چون آنروا برای عبور از «فاجعه‌ای که از حد تحمل انسانی فراتر رفته است»، تأکید کرد.

سلیمه عجّور، تحلیلگر سیاسی قطری، در گفت‌وگو با «القدس العربی»، این اقدام را «صریح‌ترین موضع‌گیری در لحظه‌ای از سردرگمی جهانی» توصیف کرد و اظهار داشت که دوحه به جای پرداختن به فرعیات، مستقیماً به «جوهر بحران» پرداخته است.

عجّور استدلال می‌کند که تأکید قطر بر «حسن نیت» در اجرای قطعنامه، اشاره‌ای زیرکانه به فقدان اراده بین‌المللی برای وادار کردن اسرائیل به خروج کامل است. وی افزود: «درخواست برای تأسیس حکومت محلی از سوی مردم غزه، در واقع گذاشتن سنگ بنای یک نظام سیاسی مستقل از سلطه اشغال است و این، محور اصلی مناقشات آتی خواهد بود.»

به عقیده این کارشناس، تأکید بر اینکه جنایات ارتکابی مشمول مرور زمان نمی‌شوند، نشان‌دهنده یک تحول اساسی در زبان سیاسی است و «راه را برای پرونده‌های حقوقی و سیاسی بلندمدت باز می‌کند.» عجّور در پایان تصریح کرد که سخنرانی الحمادی، نشان‌دهنده نقش منطقه‌ای فعال، صریح و پیشگام قطر در پر کردن خلاء موجود در عرصه بین‌المللی در قبال مسئله فلسطین است.

