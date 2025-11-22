تظاهرات گسترده ضد اسرائیلی در ایتالیا؛ درگیری معترضان با پلیس پیش از مسابقات ورزشی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هزاران نفر از شهروندان ایتالیایی در اعتراض به مشارکت تیم‌های ورزشی رژیم صهیونیستی در رقابت‌های بین‌المللی، پیش از برگزاری یک مسابقه ورزشی در شهر بولونیا دست به تظاهرات گسترده زدند که این اعتراضات به درگیری با نیروهای امنیتی منجر شد.

معترضان با شعار “کارت قرمز به اسرائیل” و “آزادی برای فلسطین”، خواستار حذف این رژیم از رویدادهای ورزشی به دلیل “نسل‌کشی فلسطینیان در غزه” شدند.

رسانه‌های محلی گزارش دادند که هزاران نفر از معترضان، عصر جمعه و پیش از آغاز مسابقه، در میدان “ماجوره” در مرکز شهر بولونیا تجمع کردند تا مخالفت خود را با حضور تیم‌های اسرائیلی در رقابت‌های ورزشی بین‌المللی ابراز کنند.

تظاهرکنندگان با در دست داشتن پلاکاردها و دست‌نوشته‌هایی با مضمون “کارت قرمز به اسرائیل نشان دهید”، خواستار محرومیت این رژیم از شرکت در رویدادهای ورزشی به دلیل “ارتکاب نسل‌کشی علیه فلسطینیان” در غزه شدند. همچنین شعارهایی چون “آزادی برای فلسطین” سر داده شد.

در جریان این تظاهرات، درگیری‌هایی میان برخی از معترضان و نیروهای امنیتی به وقوع پیوست. نیروهای امنیتی برای متفرق کردن تظاهرکنندگان از ماشین‌های آب‌پاش استفاده کردند، در حالی که برخی معترضان با استفاده از سطل‌های زباله موانعی ایجاد کرده و با روشن کردن منور به مقابله پرداختند.

گفتنی است، ایتالیا روز پنجشنبه نیز شاهد اعتراضات مشابهی بود. این تظاهرات پیش از مسابقه تیم “المپیا میلان” در برابر تیم اسرائیلی “هاپوئل” در چارچوب رقابت‌های بسکتبال لیگ اروپا در شهر میلان برگزار شده بود.

