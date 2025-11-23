پرونده جنجالی توهین به قرآن کریم در بریتانیا؛ دادستانی سلطنتی پا پیش گذاشت

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ پرونده جنجالی توهین به قرآن کریم بار دیگر در بریتانیا خبرساز شد، چراکه دادستانی سلطنتی انگلیس (CPS) نسبت به حکم دادگاه عالی که محکومیت یک فعال ضداسلام را لغو کرده بود، اعلام فرجامخواهی کرده است. این اقدام در حالی صورت میگیرد که مسلمانان بریتانیا بارها نسبت به تداوم رفتارهای اسلامستیزانه و نبود ضمانتهای قانونی کافی برای مقابله با نفرتپراکنی هشدار دادهاند.
حامیت چوشکون، فردی ۵۱ ساله با سوابق آشکار گرایش به گروههای راست افراطی، در فوریه ۲۰۲۵ با سوزاندن قرآن مقابل کنسولگری ترکیه در لندن و سر دادن شعارهایی از جمله «اسلام دین تروریسم است» و دشنام به مقدسات اسلامی، ابتدا به جرم «اخلال همراه با انگیزه دینی» محکوم شده بود. دادگاه بدوی تأکید کرده بود که این فرد دارای «تنفر عمیق نسبت به اسلام و پیروان آن» است.
در حکم اولیه، قاضی رای داد که اقدام چوشکون نه یک «بیان عقیده»، بلکه یک رفتار تحریکآمیز و آگاهانه برای ایجاد «ترس، آزار و رنج» میان مسلمانان بوده است. دادگاه تصریح کرده بود که سوزاندن قرآن در مقابل یک مرکز دیپلماتیک ترکیه، آنهم همراه با الفاظ رکیک، مصداق بارز رفتار آشوبگرانه و برخاسته از نفرتپراکنی مذهبی است.
با این حال،بننتن، قاضی دادگاه تجدیدنظر، در ماه اکتبر حکم قبلی را لغو کرد و با استناد به آزادی بیان اعلام کرد که هرچند این اقدام «بسیاری از مسلمانان را بهشدت آزرده و خشمگین میکند»، اما آزادی بیان شامل موارد «رنجآور و شوکآور» نیز میشود. این حکم خشم بسیاری از نهادهای اسلامی را برانگیخت؛ چراکه بهزعم آنان، آزادی بیان نباید به سپری برای ترویج نفرتپراکنی علیه جوامع دینی تبدیل شود.
دادستانی سلطنتی بریتانیا اکنون با تأکید بر اینکه رفتار چوشکون «خصومت آشکار علیه یک گروه دینی» بوده و از منظر قانونی جرم محسوب میشود، خواستار بررسی مجدد حکم شده است. در بیانیۀ این نهاد آمده است: هیچ قانونی برای مجازات افراد به جرم ‘کفرگویی’ وجود ندارد، اما رفتار این فرد، از شعارها تا انتخاب محل اقدام، مصداق دشمنی با یک گروه مذهبی است.
از سوی دیگر، ماجرای حمله مسلحانه یک مرد مسلمان به چوشکون که با چاقو به او حمله کرده بود و سپس به حبس تعلیقی محکوم شد، بار دیگر نشان داد که تحریک علیه مقدسات اسلامی میتواند واکنشهای خطرناک و احساسات جریحهدار شده را بهدنبال داشته باشد. نهادهای اسلامی در بریتانیا تأکید دارند که «بحران واقعی» نه واکنشهای احساسی، بلکه نبود سازوکار قانونی مؤثر برای جلوگیری از توهین سازمانیافته به مقدسات دینی و جلوگیری از گسترش اسلامهراسی است؛ پدیدهای که عملاً امنیت روانی میلیونها مسلمان در اروپا را تهدید میکند.
گفتنی است این روزها در محافل انگلیس جدلها بر سر رویکرد بریتانیا به اسلامهراسی دوباره بالا گرفته است؛ منتقدان میگویند دولت در حالی یهودیستیزی را سالهاست بهعنوان نژادپرستی به رسمیت میشناسد که برخورد با اسلامهراسی به جای یک مسئلۀ حقوقی و اجتماعی صرفا یک بحث سیاسی تلقی میشود. فعالان هشدار میدهند تا زمانی که تعریف شفافی برای اسلامهراسی منتشر و رسمی نشود، استانداردهای دوگانه در سیاست و جامعه بریتانیا ادامه خواهد داشت.
