شورای مسلمانان بریتانیا (MCB) با انتشار بیانیه‌ای رسمی از دولت این کشور خواست تا در زمینه مقابله با جرایم ناشی از نفرت‌پراکنی ضداسلامی شفاف‌تر عمل کند و اطلاعات مربوط به این جرایم را به‌صورت عمومی منتشر سازد.

این درخواست در پی آن مطرح شده که وزارت کشور بریتانیا اخیراً نهادی تازه‌تأسیس را برای ثبت و پیگیری موارد اسلام‌هراسی معرفی کرده، اما از ارائه اطلاعات کافی درباره ساختار، شیوه عملکرد و نظارت بر آن خودداری کرده است. شورای مسلمانان بریتانیا اعلام کرده است که بدون شفافیت کامل، چنین ابتکارهایی نمی‌توانند اعتماد عمومی را جلب کرده یا اثربخشی لازم را داشته باشند.

در این بیانیه تأکید شده که اسلام‌هراسی در بریتانیا همچنان رو به افزایش است و بسیاری از مسلمانان، به‌ویژه زنان محجبه، در معرض حملات لفظی و فیزیکی قرار دارند. شورای مسلمانان همچنین از دولت خواسته است تا با مشارکت واقعی جامعه مسلمان، راهکارهایی جامع و عملی برای مقابله با این پدیده تدوین کند.

این شورا اعلام کرده است که پاسخ مؤثر به نفرت‌پراکنی دینی نیازمند رویکردی مبتنی بر عدالت، شفافیت، و همکاری با قربانیان و نهادهای مدنی است.

