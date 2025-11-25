به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دولت سودان به رهبری وزیر اطلاع‌رسانی، خالد الأعیسر، پیشنهاد اخیر محمد حمدان دقلو (حمیدتی)، فرمانده نیروهای پشتیبانی سریع (RSF)، مبنی بر پذیرش آتش‌بس بشردوستانه سه‌ماهه را به شدت رد کرد و آن را تلاشی برای «فریب جامعه بین‌المللی» دانست.

وزیر الأعیسر امروز سه‌شنبه چهارم آذرماه ۱۴۰۴ در واکنش به سخنرانی ویدیویی روز دوشنبه حمیدتی که در آن موافقت خود را با آتش‌بس یک‌طرفه در پاسخ به ابتکار عمل «چهارجانبه» (آمریکا، عربستان سعودی، مصر و امارات) اعلام کرده بود، تأکید کرد که این پیشنهاد با «واقعیت تلخی که نیروهایش در زمین مرتکب می‌شوند» کاملاً در تضاد است.

الأعیسر در پستی در شبکه اجتماعی فیس‌بوک اظهار داشت: «آنچه فرمانده شبه‌نظامی شورشی اعلام کرده، چیزی جز یک مانور سیاسی آشکار نیست.»

این واکنش تند دولت در حالی صورت می‌گیرد که گزارش‌ها از ادامه شدید درگیری‌ها و جنایات نیروهای پشتیبانی سریع در مناطق استراتژیک، به ویژه در شهر الفاشر در غرب و مناطق کردفان در جنوب سودان حکایت دارد.

وزیر اطلاع‌رسانی سودان با اشاره به اقدامات نظامی RSF، افزود: «این شبه‌نظامی که از هر ارزش انسانی عاری شده، غیرنظامیان بی‌دفاع را محاصره کرده، آن‌ها را گرسنه نگه داشته و در چندین شهر با پهپاد مورد حمله قرار داده است. آخرین جنایات هولناک در شهرهای الفاشر و بارا رخ داد.»

الأعیسر با صراحت اعلام کرد که سخنان حمیدتی درباره آتش‌بس با انگیزه‌های بشردوستانه «نه قابل اعتماد است و نه صادقانه»، و آن را تلاشی برای «تلمیع تصویری که با حقایق قاطع جنایات نیروهایش خدشه‌دار شده» دانست.

او در پایان افزود: «حقیقت آشکار این است که کسی که قتل، محاصره و تجاوز را اعمال می‌کند، صلح ایجاد نمی‌کند، و کسی که پیمان‌ها را زیر پا می‌گذارد، نمی‌توان به وعده‌هایش اعتماد کرد.»

این پیشنهاد آتش‌بس سه‌ماهه که توسط حمیدتی در پاسخ به تلاش‌های دیپلماتیک بین‌المللی، از جمله تماس با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، مطرح شده بود، تاکنون نتوانسته است حمایت دولت سودان را جلب کند.

................

پایان پیام