شورای امنیت و دفاع سودان بامداد چهارشنبه اعلام کرد که دولت این کشور متعهد به گشودن گذرگاه‌های انسانی و تسهیل ورود کمک‌های امدادی، همراه با تأمین کامل امنیت کارکنان حوزه امداد و نجات است؛ اقدامی که در سایه بحران انسانی رو به وخامت در سودان صورت می‌گیرد.

این شورا در بیانیه رسمی خود، به شدت جنایات و نقض‌های حقوق بشری توسط نیروهای واکنش سریع در شهر الفاشر واقع در شمال دارفور و دیگر مناطق را محکوم کرد.

در این بیانیه تأکید شده که این جنایات شامل قتل‌های جمعی، تجاوز و پاکسازی قومی است؛ موضوعی که موجب واکنش شدید جامعه بین‌المللی، از جمله شورای امنیت و سازمان ملل متحد، و درخواست برای محاکمه مسئولان شده است.

در خصوص ابتکار آمریکا برای آتش‌بس، شورای امنیت و دفاع سودان اعلام کرد که نهادهای ذی‌ربط را مأمور پاسخ‌گویی به این طرح کرده و تأکید نمود که دولت سودان هرگونه ابتکاری را که شامل خروج نیروهای واکنش سریع از مناطق غیرنظامی و بازگشت امن آوارگان به خانه‌هایشان نباشد، رد می‌کند.

پیش‌تر اعضای تیم سازمان ملل در سودان برای نخستین بار از زمان آغاز درگیری‌ها در آوریل ۲۰۲۳ در خارطوم گردهم آمدند.

همچنین «گروه چهارجانبه بین‌المللی» شامل مصر، آمریکا، عربستان سعودی و امارات، طرحی برای آتش‌بس به‌عنوان بخشی از یک صلح انسانی در سودان ارائه کرده است. این طرح شامل توقف درگیری‌ها و ایجاد شرایط انسانی بهتر در کشوری است که بیش از دو سال است درگیر جنگ داخلی است.

گفتنی است از زمان آغاز جنگ در ۱۵ آوریل ۲۰۲۳ میان ارتش سودان و نیروهای واکنش سریع، هزاران غیرنظامی کشته و میلیون‌ها نفر در داخل و خارج سودان آواره شده‌اند؛ در حالی که تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی همچنان با دشواری در دستیابی به یک آتش‌بس پایدار یا صلح، مواجه است.

