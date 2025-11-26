به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حسن صدرایی عارف مدیرمسئول خبرگزاری ابنا به همراه تعدادی از همکاران این خبرگزاری با آیات و حجج اسلام جناب آقایان احمد محسنی گرکانی، سیدجعفر شبیری زنجانی و محمدجواد حجتی کرمانی دیدار و گفتوگو کرد.
علما و شخصیتهای دینی تهران در این دیدارها با تاکید بر ضرروت اطلاعرسانی آگاهانه در دنیای معاصر به ویژه در عرصه بینالملل، توسعه فعالیتهای ابنا را خواستار شدند.
در ابتدای این دیدارها نیز صدرایی عارف گزارش کوتاهی از فعالیتهای خبرگزاری ابنا ارائه داد.
گزارش ویدئویی و تفصیلی از این دیدارها و گفتوها منتشر خواهد شد.
دیدار با علما و شخصیتهای دینی بلاد از برنامههای مستمر خبرگزاری ابناست. پیش از این نیز مدیران و همکاران ابنا با آیات سید هاشم حمیدی و سید علی اصغر هاشمی علیا در تهران دیدار کرده بودند.
در مشهد نیز پیش از این با آیات سید مصطفی اشرفی شاهرودی، سید جعفر سیدان و محمدهادی عبدخدایی دیدار و گفتوگو شده بود.
.
........................
پایان پیام
نظر شما