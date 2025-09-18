به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله سیدهاشم حمیدی، از علمای برجسته تهران، در دیدار مدیرمسئول خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) و همراهان با تقدیر از تلاشهای این مجموعه در نشر معارف اهلبیت(ع)، خدمت در این مسیر را توفیق و نعمت الهی دانستند.
این عالم برجسته با اشاره به آیه شریفه «وَلَقَدْ وَصَّیْنَا الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ مِنْ قَبْلِکُمْ وَإِیَّاکُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ» تقوای الهی را مقدمه همه تلاشها برشمردند و گفتند: تقوا پیششرط کارهاست و در همه تلاشهایمان باید به این امر مهم توجه ویژهای داشته باشیم.
آیتالله حمیدی در این دیدار با بیانی شیرین به فرازهایی از زندگی و سالهای تحصیل و همچنین داستان مهاجرت و اقامت در تهران پرداختند.
آیتالله سیدهاشم حمیدی از اساتید اخلاق و مدیر اسبق حوزه علمیه استان تهران و نماینده چند دوره مجلس شورای اسلامی همدان، از شاگردان مکتب علمی حضرت امام خمینی(ره) و آیتالله العظمی گلپایگانی میباشند.
ایشان از سال ۱۳۴۶ با دعوت مردم منطقه نیروی هوایی تهران، تدریس اخلاق و علوم حوزوی و اقامه نماز جماعت در مسجد انصارالحسین علیهالسلام را عهدهدار هستند.
در سال ۱۳۹۵ و در بیست و چهارمین نشست «ستارگان محراب» (ویژه گرامیداشت مفاخر ائمه جماعات استان تهران)، آیین ویژه نکوداشت آیتالله سیدهاشم حمیدی در مسجد انصارالحسین(ع) برگزار و از خدمات این عالم برجسته تجلیل شد.
شایان ذکر است در ابتدای این دیدار، آقای حسن صدرایی عارف مدیرمسئول خبرگزاری ابنا به بیان گزارشی از فعالیتهای خبرگزاری ابنا پرداخت.
........................
پایان پیام
نظر شما