به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله سیدهاشم حمیدی، از علمای برجسته تهران، در دیدار مدیرمسئول خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) و همراهان با تقدیر از تلاش‌های این مجموعه در نشر معارف اهل‌بیت(ع)، خدمت در این مسیر را توفیق و نعمت الهی دانستند.

این عالم برجسته با اشاره به آیه شریفه «وَلَقَدْ وَصَّیْنَا الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ مِنْ قَبْلِکُمْ وَإِیَّاکُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ» تقوای الهی را مقدمه همه تلاش‌ها برشمردند و گفتند: تقوا پیش‌شرط کارهاست و در همه تلاش‌هایمان باید به این امر مهم توجه ویژه‌ای داشته باشیم.

آیت‌الله حمیدی در این دیدار با بیانی شیرین به فرازهایی از زندگی و سال‌های تحصیل و همچنین داستان مهاجرت و اقامت در تهران پرداختند.

آیت‌الله سیدهاشم حمیدی از اساتید اخلاق و مدیر اسبق حوزه‌ علمیه استان تهران و نماینده‌ چند دوره مجلس شورای اسلامی همدان، از شاگردان مکتب علمی حضرت امام خمینی(ره) و آیت‌الله العظمی گلپایگانی می‌باشند.

ایشان از سال ۱۳۴۶ با دعوت مردم منطقه نیروی هوایی تهران، تدریس اخلاق و علوم حوزوی و اقامه نماز جماعت در مسجد انصارالحسین علیه‌السلام را عهده‌دار هستند.

در سال ۱۳۹۵ و در بیست و چهارمین نشست «ستارگان محراب» (ویژه گرامیداشت مفاخر ائمه جماعات استان تهران)، آیین ویژه نکوداشت آیت‌الله سیدهاشم حمیدی در مسجد انصارالحسین(ع) برگزار و از خدمات این عالم برجسته تجلیل شد.

شایان ذکر است در ابتدای این دیدار، آقای حسن صدرایی عارف مدیرمسئول خبرگزاری ابنا به بیان گزارشی از فعالیت‌های خبرگزاری ابنا پرداخت.

