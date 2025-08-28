به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از مشهد مقدس؛ آیت‌الله حاج شیخ مصطفی اشرفی شاهرودی از علمای برجسته حوزه علمیه مشهد در دیدار مدیرمسئول خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) و همراهان با تقدیر از خدمات مجمع جهانی اهل‌بیت(ع)، تلاش‌های این مجموعه در ادوار مختلف را موجب آشنایی ملل جهان با مکتب تشیع توصیف کردند.

آیت‌الله اشرفی شاهرودی در این دیدار با ابراز خرسندی از گزارش پیشرفت‌ها و دستاوردهای رسانه‌ای مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) و خبرگزاری ابنا اظهار داشتند: در سفرهای مختلفی که در سالهای دور به کشورهای آفریقایی داشتم نام و نشانی از مکتب اهل‌بیت(ع) دیده نمی‌شد و مردمان آن جوامع شناختی از تشیع نداشتند اما به برکت تلاش‌های صورت گرفته خصوصا توسط مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) اکنون مؤسسات و مدارس متعددی در قاره‌ها و کشورها حضور و فعالیت دارند.

این عالم برجسته حوزه خراسان در این زمینه با بیان خاطره‌ای از یکی از سفرهای تبلیغی خود به آفریقا، این قاره را دارای ظرفیت‌های متعدد و متنوع جهت معرفی مکتب اهل‌بیت(ع) دانستند و بیان داشتند اعزام افراد خلاق و کوشا و دلسوز به مناطق مختلف می‌تواند زمینه‌ساز تحول در آن کشورها شود.

آیت‌الله اشرفی شاهرودی در ادامه افزودند: من در سفر به آفریقا از نزدیک شاهد جنایت‌های دول استعماری بوده‌ام و در حال حاضر از تریبون‌هایی که در اختیار دارم سعی میکنم در این رابطه به مردم آگاهی بخشی داشته باشم.

ایشان تصریح کردند: در منبر مسجد گوهرشاد حرم امام رضا(ع) من هر شب جمعه صحبت می‌کنم و چون از نزدیک جنایات این ابرقدرت‌ها را دیده‌ام برای مردم بطور ویژه صحبت و یادآوری می‌کنم ظواهر تمدن غرب نمیگذارد تا جوامع باور کنند باطن و حقیقت آنان چیست و چگونه است اما به نظر من جانی‌ترین جنایتکاران دنیا همین ابرقدرت‌های آمریکا و انگلیس و برخی کشورهای اروپایی هستند؛ شما در آفریقا ملاحظه می کنید که حتی بلژیک و هلند که خودشان کشورهای کوچکی هستند در آفریقا و نقاط دیگری از دنیا مستعمره داشته و دارند و همچنان مشغول چپاول ثروت ملل مظلوم هستند.

آیت‌الله اشرفی شاهرودی در بخش دیگری از این دیدار با یادآوری و تقدیر از ابتکار مقام معظم رهبری در تأسیس مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) بیان داشتند: اقدام حضرت آیت‌الله آقای خامنه ‌ای حفظه الله برای ایصال و رساندن فکر و شعاع و نوای اهل‌بیت علیهم السلام به همه جای دنیا واقعاً جای بسیار تشکر و قدردانی دارد و امیدواریم که خداوند متعال به برکت اهل‌بیت(ع)، ایشان و هر کسی که در این راه گام برمی‌داد را مورد تأیید قرار دهد.

این مدرس عالی خارج فقه حوزه خراسان با اشاره به احادیثی از امام صادق(ع) و امام رضا(ع) با مضمون مشتاق شدن مردمان در صورت شنیدن کلام اهل‌بیت(ع)؛ نشر معارف آنان را بصورت متناسب با نیاز روز ضروری شمردند. ایشان به عنوان مثال شاخه حقوق تطبیقی را زمینه‌ای برای طرح ابعاد مترقی حقوق اسلام و مکتب اهل‌بیت(ع) بر شمردند.

آیت‌الله اشرفی شاهرودی در این رابطه با بیان نقد خود به مقاله یکی از دانشمندان برجسته حقوق معاصر که در محافل مرتبط با سازمان ملل جنگ‌ها در اسلام را صرفا دفاعی معرفی کرده بود گفتند: شما اگر ببیند و حساب بفرمایید که در دنیا این ابرقدرت‌ها مردم رو در بدترین استضعاف و و اوج بدبختی نگه می‌دارند آنگاه انبیاء وظیفه شان این بوده که این مردم رو از استضعاف عقلی و فکری خارج کنند آنگاه حکمت جهاد ابتدایی تا حدودی آَشکار می‌گردد. در ایران قبل از اسلام به هیچ عنوان اجازه ورود همه طبقات برای علم‌آموزی داده نمی‌شد اما ایرانی‌ها الحمدلله همان طور که پیغمبر اکرم(ص) دست روی شانه سلمان گذاشتند، از نظر شعور و فکر جزو مترقی‌های دنیا هستیم یعنی ایرانیان در فکر و استعداد واقعاً ممتاز هستند و تا اسلام وارد ایران شد، ایرانی‌ها زود فهمیدند حق با آل علی(ع) است.

این فقیه عالیقدر حوزه علمیه مشهد افزودند: ایرانی‌ها با شعور بالایی که داشتند توانستند مکتب اهل‌بیت(ع) را ترویج کنند.



آیت‌الله اشرفی شاهرودی به اشاره به شاگردی خود نزد امام خمینی(ره) در نجف اشرف یادآور شدند: وقتی آقا [امام] تشریف آوردن از فرانسه، رفتیم خدمت‌شان و گفتم آقا من فقط یک چیز می‌خواهم به شما عرض کنم و آن اینکه تا به حال شیعه در دنیا شناخته نبود و برکت شما و انقلاب تشیع در دنیا مطرح شده است.

ایشان افزود: در حال حاضر هم علت تمامی دشمنی‌ها به التزام ایران و جمهوری اسلامی به مکتب اهل‌بیت(ع) باز می‌گردد. از جنگ هشت ساله تا فتنه داعش و تا این تجاوز رژیم صهیونی بخاطر اعتقاد قلبی ملت ایران و پایداری شیعیان است. اکنون تنها مذهب اهل‌بیت(ع) است که در عمل به آیه «یَاایُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلۡیَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَیٰٓ أَوۡلِیَآءَۘ » سرآمد است و ما توانستیم ندای حق اهل‌بیت(ع) را تا حدود زیادی جهانی کنیم و به دنیا اعلام کنیم در حالی که قبلاً نبود و هیچ خبری از این مطالب و معارف نبود و این مسئله واقعاً جای شکر و تشکر دارد.

آیت‌الله اشرفی شاهرودی در پایان با یادآوری خاطره اعزام خود به دستور امام خمینی(ره) به ترکیه و اروپا برای تبیین پیام انقلاب و معرفی مکتب اهل‌بیت(ع) دلسوزی برای این مکتب را لازمه پیشرفت در کارهای تبلیغی و رسانه‌ای دانستند و گفتند: توصیه همین هست که ان شاءالله افراد با سوز دل کار کنند، که تا دلی آتش نگیرد حرف دل سوزی نگوید. وقتی انسان سوز دل داشته باشد آثار تلاش و خدماتش بسیار بیشتر و متفاوت می‌گردد. سوختن و دلسوزی برای برای مذهب لازم است تا مسیر هموار گردد و کار پیشرفت کند و کسانی که می‌سوزند برای اعتلای مذهب و برای حب اهل‌بیت(ع)، قطعاً خود اهل‌بیت(ع) نظر لطف‌ به آنان می‌کنند.

شایان ذکر است در ابتدای این دیدار که حجت‌الاسلام والمسلمین ایمانی نماینده مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) در خراسان و بهمن دهستانی مسئول دفتر نمایندگی خبرگزاری ابنا در خراسان نیز حضور داشتند، آقای حسن صدرایی عارف مدیرمسئول خبرگزاری ابنا به بیان گزارشی از اقدامات و دستاوردهای این رسانه پرداخت و با بیان گستردگی زبان‌های خبرگزاری بین‌المللی مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) آن را در میان رسانه‌های جهان اسلام بی‌نظیر توصیف کرد و امتیازی برای نشر معارف ائمه اطهار(ع) دانست.

