به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر یاقین، استاد «اکوتوکسیکولوژی آبزیان» از دانشکده علوم دریایی و شیلات دانشگاه حسنالدین اندونزی، ضمن حضور در خبرگزاری ابنا، در گفتوگویی ایران را از کشورها پیشتاز و الگویی استثنایی در پیشرفت علمی دانست.
وی که با هدف توسعه همکاریهای علمی و ایجاد شبکه ارتباطات پژوهشی با دانشگاه گناباد مشهد و دانشگاه تهران به ایران سفر کرده، درباره انگیزه سفر خود به ایران گفت: «وقتی فهمیدم ترکیه تنها سه ساعت با ایران فاصله دارد، تصمیم گرفتم پس از شرکت در سمپوزیوم بینالمللی استانبول، حتماً به ایران بیایم. ایران طی یک تا دو سال اخیر بهدلیل ایستادگی در برابر هژمونی آمریکا و رژیم اسرائیل، کشوری پدیدهساز بوده است. برای من مهم بود از نزدیک این کشور را ببینم؛ کشوری که با وجود ۴۲ سال تحریم، پیشرفت علمی و فناوری چشمگیری داشته است.»
وی افزود: «تلاشم برای ایجاد ارتباط علمی با پژوهشگران ترکیه بیپاسخ ماند، اما در ایران با پاسخ سریع و استقبال فوقالعاده مواجه شدم. صبح ایمیل زدم و عصر همان روز جواب گرفتم. همکار ایرانیام نه تنها همکاری را پذیرفت، بلکه تمام هزینههای اقامت و سفر داخلی من را بر عهده گرفت. این سطح از مهماننوازی حقیقتاً شگفتانگیز بود.»
پروفسور یاقین در ادامه با اشاره به حوزه تخصصی خود گفت: «در سالهای گذشته همواره مقالات پژوهشگران ایرانی را دنبال کردهام. ایران در حوزه پایش آلایندهها و روشهای نوین جذب ریزپلاستیکها پیشرفت قابل توجهی دارد. این تجربهها برای کشورهایی مانند اندونزی بسیار ارزشمند است.»
وی با بیان اینکه همکاری علمی با ایران میتواند افق جدیدی برای دانشگاههای اندونزی ایجاد کند افزود: «علم همیشه تحت تأثیر پارادایمهاست. ما نباید فقط به همکاری با دانشگاههای غربی اکتفا کنیم. تمدن ایران و تمدنهای اقیانوس مالایا قرنها ارتباط داشتهاند و این رابطه باید احیا شود.»
این استاد اندونزیایی همچنین تجربه خود از بازدید کتابخانه مرحوم آیتالله مرعشی نجفی را «شگفتانگیز» توصیف کرد: «دیدم که یک عالم مسن، شبها در کتابخانه با قلم و کاغذ مشغول تحقیق بود. چنین روحیه پژوهشی، سرمایه واقعی ایران است.»
وی درباره تصویرسازیهای منفی علیه ایران در رسانههای بینالمللی گفت: «بهعنوان یک دانشگاهی، هرگز تحت تأثیر اخبار جعلی درباره ایران قرار نگرفتم. بسیاری از این دروغها از سوی جریانهایی منتشر میشود که با مقاومت ایران علیه آمریکا و اسرائیل مشکل دارند. اما پس از جنگ ۱۲ روزه، بسیاری از روشنفکران جهان بهصراحت اذعان کردند که ایران تنها کشوری است که در برابر ظلم ایستاده و عملگراست، نه صرفاً شعاردهنده.»
پروفسور یاقین همچنین به ضرورت شکلگیری مطالعات آیندهپژوهی در دانشگاههای اندونزی اشاره کرد و گفت: «ایران با استفاده از دانش آیندهپژوهی، استراتژیهای کلان خود را طراحی میکند. این تجربه میتواند برای شهرهای اندونزی، از جمله ماکاسار، بسیار مفید باشد.»
وی در پیام کوتاهی خطاب به مردم اندونزی گفت: «برای شناخت درست ایران، باید آن را از نزدیک دید. پیشنهاد میکنم بستههای «عمره پلاس ایران» طراحی شود تا مردم بتوانند عمره و ایران را همزمان ببینند و از واقعیتهای فرهنگی و علمی این دو کشور آگاه شوند. این سفرها میتواند آگاهی عمومی را بالا ببرد و نگاه ما به جهان اسلام را متحول کند.»
این استاد اندونزیایی در پایان توصیه کرد که مردم اندونزی برای شناخت واقعی ایران «فراتر از تبلیغات و شایعات» سفر کنند و افزود: «ایران کشوری است با علم پیشرفته، فرهنگ اصیل و مردمی مهماننواز.»
