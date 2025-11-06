به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ امروز و بعد از نامه سرگشاده حزب‌الله به سران لبنانی مبنی بر دسیسه‌های رژیم صهیونیستی علیه این کشور به بهانه مذاکرات و خلع سلاح مقاومت، اسرائیل حملات گسترده‌ای به جنوب لبنان انجام داد. نقض آشکار آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی و حملات گسترده به مناطق مرزی جنوب لبنان، بار دیگر واقعیت جنگی که هرگز متوقف نشده را آشکار کرد. اسرائیل نشان داد که توافق‌های موقت برایش صرفاً تاکتیکی کوتاه‌مدت است، نه تعهدی برای توقف تجاوز.

در چنین شرایطی، گفت‌وگو با «دکتر محمد هزیمه»، کارشناس استراتژیک و نویسنده‌ی لبنانی، تصویری روشن از معادلات میدانی و سیاسی منطقه به دست می‌دهد. او معتقد است اسرائیل در حالی به تکرار چرخه‌ی خشونت روی آورده که در عمق خود با بحران مشروعیت، فرسایش روانی و فروپاشی درونی روبه‌روست.

محمد هزیمه، کارشناس استراتژیک در امور خاورمیانه و روابط بین‌الملل، در تشریح تحولات منطقه با تمرکز بر وضعیت کنونی لبنان، غزه و ایران در درگیری با اسرائیل گفت: لبنان در وضعیت جنگ آشکار با رژیم صهیونیستی است و این رژیم تا به امروز همچنان متجاوز علیه کشور است، خاک لبنان را اشغال کرده و با حملات روزانه علیه غیرنظامیان و بی‌گناهان، حاکمیت ملی را نقض می‌کند. این جنگ آشکار با تهدیدهای مداوم سران سیاسی و نظامی این رژیم، همراه با تهدیدهای آمریکایی در توجیه جنایات اسرائیل علیه لبنان تشدید می‌شود. این شواهد تأیید می‌کند که لبنان در یک جنگ آشکار با دشمن صهیونیستی است که با بیش از چهار هزار مورد نقض آتش‌بس، صدها شهید و زخمی برجای گذاشته است.

ناتوانی دولت لبنان و نقش آمریکا در تشدید بحران

وی افزود: دولت لبنان در این زمینه ناتوان بوده و صرفاً به سازمان ملل و کشورهایی که آن‌ها را دوستان خود می‌نامد ـ و در صدر آن‌ها آمریکا، شریک بالفعل اسرائیل در جنگ علیه لبنان قرار دارد ـ متوسل شده است.

هزیمه تاکید کرد: واشنگتن علناً خواسته‌های اسرائیل را پذیرفته و فرستادگان آن در تلاش‌اند تا شرایط تسلیم را بر لبنان تحمیل کنند و آن را به سمت عادی‌سازی سوق دهند.

سلاح مقاومت؛ سد راه پروژه‌ی آمریکایی در منطقه

این نویسنده‌ی لبنانی تأکید کرد: این اتفاق تا زمانی که مقاومت وجود دارد، غیرممکن خواهد بود. سلاح‌های مقاومت بزرگ‌ترین مانع در برابر پروژه‌ی آمریکایی برای تسلط بر منطقه و گسترش اسرائیل است که هدف اصلی آن «خاورمیانه‌ی جدید» آمریکایی است.

وی در توضیحی بیشتر افزود: این بدان مفهوم است که ما در یک جنگ مداوم با دشمن هستیم و مقاومت قرار است با آن مقابله کند. مقاومت در میدان حضور دارد و آماده است تا واقعیت را آن‌طور که هست تفسیر کند، نه آن‌طور که نتانیاهو می‌خواهد.

آتش‌بس در غزه؛ آرامشی موقت نه صلحی واقعی

هزیمه درباره‌ی وضعیت آتش‌بس در غزه گفت: در وهله‌ی نخست باید درک کنیم که آنچه در غزه اتفاق افتاده است، آتش‌بس نیست، بلکه یک آرامش موقت است که هر دو طرف به آن نیاز داشتند. «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، شروط اسرائیل را تحمیل کرد و به کشورهای عربی و اسلامی متوسل شد تا راهی برای برون‌رفت نتانیاهو از بن‌بست پیدا کنند و تأثیر شکست اسرائیل را کاهش دهند. این اتفاق در حالی رخ داد که نتانیاهو در بدترین دوره‌ی حکومت خود از نظر خارجی و حتی داخلی به ادامه‌ی جنگ نیاز داشت. این دولت به شکست‌های استراتژیک در همه‌ی ابعاد شناخته می‌شود، چراکه همه‌ی نقاط قوت خود را از دست داد و همه‌ی عوامل برتری که اسرائیل مدت‌ها به لطف حمایت غرب از آن برخوردار بود ـ و در حقیقت نشان‌دهنده‌ی نیاز جهان آنگلوساکسون به نقش اسرائیل در حفاظت از منافع غرب در منطقه بود ـ فرو ریخت و نقش و اعتبار این رژیم از دست رفت.

شکست‌های پیاپی و بن‌بست استراتژیک رژیم صهیونیستی

وی درباره‌ی آینده‌ی جنگ با رژیم صهیونیستی گفت: برای درک قدرت اسرائیل و آنچه در آینده در انتظار آن است، باید نتایج جنگ و چگونگی شکست این رژیم در لبنان، در محاصره‌ی یمن و در جنگ علیه جمهوری اسلامی را بررسی کنیم. این نتایج برای آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها منفی بود، هرچند متفاوت. آمریکایی‌ها مجبور شدند شکست در باب‌المندب را بپذیرند و با اعلام آتش‌بس از موضع خود در قبال جمهوری اسلامی عقب‌نشینی کنند. اکنون در لبنان نیز، پس از آنکه نتوانست مقاومت را در صحنه‌ی نظامی شکست دهد، برای خلع سلاح آن در صحنه‌ی سیاسی تلاش می‌کند. آمریکایی‌ها می‌دانند که این می‌تواند جرقه‌ی جنگی باشد که نه در مرزهای لبنان و نه در داخل آن متوقف نخواهد شد، بلکه شراره‌ی آتشی باشد که در این مرحله نه به نفع آمریکایی‌ها است و نه به نفع رژیم صهیونیستی که از درون تکه‌تکه شده است.

اسرائیل، رژیمی بی‌پایبند به قوانین بین‌المللی

هزیمه درباره‌ی پایبندی اسرائیل به آتش‌بس افزود: این رژیم هیچ‌گاه به منشورها، قوانین یا توافق‌نامه‌های بین‌المللی پایبند نبوده است و با حمایت آمریکا، همچنان از قطعنامه‌های بین‌المللی عبور می‌کند. این ماهیت صهیونیست‌ها است و در حال حاضر کاملاً روشن است که به آتش‌بس پایبند نیست. آنچه در لبنان اتفاق می‌افتد، تصویری از جنایت اسرائیل است. صرفِ توصیفِ توافقِ آتش‌بس به «شکننده بودن» حق مطلب را ادا نمی‌کند؛ این توافق بسیار شکننده‌تر است و در هر لحظه، اگر اسرائیل نیاز به جنگ داشته باشد، هیچ آتش‌بسی بازدارنده نخواهد بود و این رژیم به حامیان چنین توافقی احترام نمی‌گذارد.

فروپاشی روحی و روانی در ارتش اسرائیل

وی درباره‌ی آمار خودکشی سربازان اسرائیلی و وضعیت روحی متزلزل آن‌ها گفت: وضعیت روانی سربازان صهیونیست موضوع بحث روزنامه‌ها و فضای مجازی است و آخرین گزارش منتشرشده از سوی دانشگاه تل‌آویو نشان می‌دهد که ماهانه بیش از ده هزار سرباز به درمانگاه‌ها مراجعه می‌کنند؛ ارقامی که به‌طور پیوسته در حال افزایش است. علاوه بر این، فرار از خدمت سربازی و فرار از حضور در بین نیروهای ذخیره نیز معضل بزرگی برای این رژیم است.

دکتر هزیمه در پایان افزود: این عوامل نشان‌دهنده‌ی فروپاشی جامعه‌ای است که بر اساس افسانه و دروغِ یک ایدئولوژیِ غیرقابل دوام ساخته شده است. در کنار این ایدئولوژی، مهاجرانی که از گوشه‌وکنار جهان به سرزمین امن و رؤیاییِ معبد ادعایی آورده شده‌اند، اکنون خود را در پناهگاه‌هایی یافته‌اند که به یکی از خطرناک‌ترین مکان‌ها برای آن‌ها تبدیل شده است. این نشانه‌ای از پایان اسرائیل و این واقعیت است که وجود آن سست‌تر از تار عنکبوت است.

.....................

پایان پیام