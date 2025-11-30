به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ یک تحلیل تازه نشان میدهد روند اسلامهراسی و یهودستیزی که پس از حملات ۱۱ سپتامبر و «جنگ با ترور» دولت جورج بوش آغاز شد، امروز به جریان اصلی سیاست در غرب تبدیل شده است. نویسنده تأکید میکند این حملات، سیاست هویتی را به مرکز توجه بازگرداند و نگرش جهانی به مسلمانان، مهاجران و پناهجویان را دگرگون کرد.
بر اساس این گزارش، در کشورهای اروپایی سیاستمداران راستافراطی همچون گرت ویلدرز با سوءاستفاده از فضای ضداسلامی توانستند نفوذ خود را گسترش دهند و در برخی موارد، اسلامهراسی به سطح سیاست رسمی دولتها رسیده است.
در آمریکا، دونالد ترامپ با متهمکردن مهاجران افغان پس از یک تیراندازی، دستور بازبینی کارتهای سبز اتباع ۱۹ کشور ـ که نیمی از آنها مسلمان هستند ـ و توقف صدور ویزا برای شهروندان کشورهای جهان سوم را صادر کرده است. او در عین حال با افزایش یهودستیزی در میان حامیان خود مواجه است؛ پدیدهای که به گفته تحلیلگران، رفتار رژیم صهیونیستی در جنگ غزه و تصور نفوذ بیش از حد این رژیم در سیاستهای واشنگتن، آن را تشدید کرده است.
در این تحلیل آمده است که بخشی از پایگاه انتخاباتی ترامپ در حال فاصلهگیری از اوست و برخی فعالان راستگرا، دولت او را به ترجیح منافع رژیم صهیونیستی و دیگر کشورها بر منافع شهروندان آمریکایی متهم میکنند. افزون بر این، برخی چهرههای پرنفوذ محافظهکار از جمله تاکر کارلسون و شماری از فعالان انجیلی با تغییر مواضع خود نسبت به رژیم صهیونیستی، شکافهای جدیدی در جریان راست آمریکا ایجاد کردهاند.
گزارش میافزاید که مخالفت با افراطگرایی و یهودستیزی در جناح راست با چالشهای جدی روبهرو شده و شخصیتهایی مانند نیک فوئنتس، کندیس اوونز و دیگر چهرههای افراطی بیش از گذشته در فضاهای رسانهای و سیاسی این جریان دیده میشوند. برخی اعضای حزب جمهوریخواه نیز نسبت به گسترش دیدگاههای نژادپرستانه در میان حامیان ترامپ هشدار دادهاند.
