به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ کارگروه برابری نژادی در دانشکده علوم کامپیوتر کالج دانشگاهی لندن نخستین نشست خود به مناسبت ماه آگاهیبخشی درباره اسلامهراسی را با حضور پژوهشگران برجسته حوزه نژاد، تبعیض ساختاری و مسائل مسلمانان در بریتانیا برگزار کرد.
در این برنامه چهار سخنران شامل دکتر مایشا اسلام از دانشگاه ساوتهمپتون، پروفسور عمران اَوان از دانشگاه بیرمنگام، پروفسور سلمان سید از دانشگاه لیدز و دکتر فاطمه راجینا از مرکز تحقیقاتی استیون لارنس سخنرانی کردند. آنان بر اهمیت تعریف دقیق اسلامهراسی و تشخیص ماهیت ساختاری آن تأکید کردند.
سخنرانان بیان کردند که اسلامهراسی فراتر از رفتارهای فردی بوده و در حوزههایی همچون آموزش عالی، اشتغال، پلیس و رسانه نمود ساختاری دارد. آنان با اشاره به تبعیضهای روزمره از جمله کاهش احتمال دعوت به مصاحبه برای افراد دارای نامهای مسلمان، تصریح کردند که این تبعیضها در بسترهای نهادی بازتولید میشود.
در بخش دیگری از نشست، پیامدهای فقدان یک تعریف ملی پذیرفتهشده از اسلامهراسی بررسی شد. سخنرانان گفتند ترجیح دولت بریتانیا برای استفاده از اصطلاح «خصومت ضدمسلمان» باعث ابهام سیاستی، کاهش پاسخگویی نهادها و دشواری پایش بلندمدت تبعیض میشود. همچنین روایتهای امنیتی بهعنوان عواملی معرفی شدند که هویت مظنون بودن را به مسلمانان تحمیل کرده و فضای بیاعتمادی ایجاد میکند.
در ادامه این نشست، نقش رسانهها، فضای دیجیتال و فناوریهای هوش مصنوعی در گسترش اسلامهراسی مورد بررسی قرار گرفت. کارشناسان تأکید کردند الگوریتمها میتوانند اطلاعات نادرست و روایتهای ضدمسلمان را تقویت کنند و کاربران باید با گزارش محتوای مخرب، نقش «تماشاگر فعال» را ایفا کنند.
این نشست با تأکید بر ضرورت شفافیت مفهومی، نامگذاری دقیق تبعیض و تلاش هماهنگ نهادها برای ایجاد محیطی فراگیر در دانشگاهها پایان یافت.
**************
پایان پیام/ 345