یورش شبانه اسرائیل به قنیطره؛ ۷ جوان سوری بازداشت شدند

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای اشغالگر اسرائیلی شامگاه چهارشنبه با نفوذ به داخل جباتا الخشب در استان قنیطره، ۷ جوان سوری را بازداشت کردند.
شبکه الاخباریه اعلام کرد که نیروهای اسرائیلی با اجرای عملیات یورش و بازداشت در میان ساکنان منطقه، تدابیر امنیتی شدیدی را اعمال کردهاند. همزمان، گلولههای منور در آسمان منطقه شلیک شده است.
این عملیات تنها یک هفته پس از یورش مشابهی در سویسة در جنوب قنیطره صورت گرفت که طی آن یک جوان سوری بازداشت شد و خانهها مورد بازرسی قرار گرفتند.
در ماه اوت جاری، ارتش اسرائیل چهار عملیات نفوذ در قنیطره انجام داده که شامل مناطق الصمدانیه، عین العبد و همچنین چندین منطقه دیگر بوده است.
این تحولات در شرایطی رخ میدهد که جنوب سوریه شاهد تشدید اقدامات نظامی اسرائیل است؛ از جمله پروازهای گسترده جنگندهها بر فراز استانهای درعا و قنیطره، و عملیات زمینی شامل یورش به منازل و بازداشت شماری از غیرنظامیان.
گفتنی است هرچند دولت جدید سوریه از زمانی که قدرت را به دست گرفت، هیچ تهدیدی علیه تلآویو نشان نداده اما ارتش اسرائیل همچنان به عملیات نفوذ و حملات هوایی خود ادامه میدهد.
در هفت ماه گذشته، ارتش اسرائیل کنترل خود را بر جبلالشیخ سوریه و یک نوار امنیتی به طول ۱۵ کیلومتر در داخل خاک جنوب این کشور اعمال کرده است.
