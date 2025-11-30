به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در یک آخر هفته پر از تحرکات حامی فلسطین، اسپانیا روز شنبه ۲۹ نوامبر میزبان دادگاه مردم بر علیه همدستی با نسلکشی فلسطین (TPCGP-۲۵) در دانشگاه کومپلوتنسه مادرید بود و همزمان تظاهرات گستردهای در دهها شهر تحت شعار «نسلکشی متوقف نشده» برگزار شد.
این دادگاه که توسط شبکه دانشگاهی برای فلسطین (RUxP) و با حمایت ۲۲ گروه مدنی برگزار شد، شواهد مستندی از قراردادها، توافقات تجاری، مالی و تسلیحاتی میان مؤسسات و شرکتهای اسپانیایی با اشغالگری اسرائیل ارائه داد. از شرکتکنندگان برجسته میتوان به جراح Ghassan Abu Sittah، استاد دانشگاه و فعال Rabab Abdulhadi، Raji Sourani (PCHR)، Olga Rodríguez و Francesca Albanese اشاره کرد.
همزمان، هزاران نفر در مادرید از ایستگاه آتوچا تا گرنویا حرکت کردند که توسط گروههای RESCOP، BDS و انجمنهای حمایت از مقاومت فلسطین فراخوانده شده بودند. معترضان اعلام کردند که با وجود آتشبس امضا شده در ماه اکتبر، اسرائیل تقریباً ۴۰۰ بار این توافق را نقض کرده و بیش از ۳۰۰ فلسطینی را از زمان آن به قتل رسانده است.
این راهپیمایی در مادرید که طبق اعلام برگزارکنندگان حدود ۱۵۰۰۰ نفر شرکت داشتند، طرح صلح پیشنهادی دونالد ترامپ و تصویبشده توسط شورای امنیت سازمان ملل را محکوم کرد و آن را «تلاش برای عادیسازی نسلکشی» و خیانت تاریخی جدید ۷۸ سال پس از قطعنامه ۱۸۱ تقسیم فلسطین دانست.
تحرکات مشابهی نیز در بارسلونا (۸۰۰ نفر)، لوگرویو، تولدو، سانتاندر، بیلبائو، ویتر و دهها شهر دیگر برگزار شد که همگی خواستار تحریم کامل تسلیحات و قطع روابط دیپلماتیک، تجاری، فرهنگی و نظامی با اسرائیل بودند.
به موازات آن، RESCOP نامهای سرگشاده به رئیس CONPYMES ارسال کرد و خواستار لغو فوری هیئت تجاری اعزامی به اسرائیل در این هفته و عدم امضای توافقنامه با دولت و مؤسسه صادرات اسرائیل شد، زیرا معتقد بودند این اقدامات نقض قطعنامههای سازمان ملل است و شرکتهای اسپانیایی را در معرض تحریم و شکایت قرار میدهد.
در سطح بینالمللی نیز دهها هزار نفر در پاریس (۵۰،۰۰۰ نفر طبق اعلام برگزارکنندگان)، لندن، رم — با حضور Greta Thunberg و Francesca Albanese — ژنو، لیسبون و استانبول تظاهرات کردند و ادامه نسلکشی و همدستی اروپا را محکوم کردند.
فراخوانندگان اسپانیایی تأکید کردند که «مقاومت فلسطینی مشروع است» و «بدون عدالت و بازگشت پناهندگان صلحی نخواهد بود»، و بار دیگر اعلام کردند که فلسطین «از رود تا دریا» پیروز خواهد شد.
