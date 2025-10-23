به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در حاشیه نشست «کمیته فرعی بازار مالی اسلامی مالزی»، چند بانک اسلامی این کشور تفاهمنامههایی برای ارتقای توافقنامه خرید و فروش مجدد و توافقنامه اصلی پوشش ریسک امضا کردند. همچنین دومین توافقنامه فرامرزی مرتبط با معیارهای محیطزیستی، اجتماعی و حاکمیتی میان بانکهای مختلف امضا شد.
به گزارش بانک مرکزی مالزی، امضای این تفاهمنامهها نشاندهنده تعهد بانکهای اسلامی به همکاری و گسترش معاملات بینبانکی برای تعمیق توسعه بازار مالی اسلامی است. این نهاد اعلام کرد: «تفاهمنامهها بیانگر تعهد مشترک نهادهای مالی، از طریق انجمن بانکها و مؤسسات مالی اسلامی مالزی، برای اجرای مؤثر چارچوبهای کلیدی بازار و حفظ جایگاه رهبری مالزی در توسعه مالی اسلامی است».
مراسم امضای این توافقها با حضور معاون و دستیار معاون بانک مرکزی مالزی، عدنان زیلانی محمد زاهد و محمدعلی اقبال عبدالخالد برگزار شد.
همزمان، نشست میزگرد کمیته فرعی بازار مالی اسلامی مالزی در مرکز «لانای کیجانگ» بانک مرکزی و در چارچوب مجمع جهانی مالی اسلامی برگزار شد. در این نشست، کارشناسان درباره راهکارهای ایجاد یک اکوسیستم جامع و آیندهنگر برای مالی اسلامی تبادل نظر کردند.
عدنان زیلانی در سخنان خود بر لزوم نوآوری در بازار مالی اسلامی تأکید کرد و گفت: «فرصتهایی چون سرمایهگذاری پایدار، ابزارهای وقفی و توکنیزاسیون داراییها میتواند سرمایههای خیرخواهانه را فعال کند.»
رئیس کمیته فرعی بازار مالی اسلامی مالزی، حنیف غلام محمد نیز گفت این توافقها و گفتوگوها نشانگر اراده مشترک صنعت برای نوآوری، تقویت تابآوری بازار و ارتقای همسویی جهانی است.
