سازمان »حسین کیست؟« در شیکاگوی آمریکا آشپزخانه خیریه راه اندازی کرد + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ داوطلبان سازمان خیریه و مردمنهاد ?Who is Hussain (حسین کیست؟) در شیکاگوی آمریکا با همکاری سازمان «کمکهای اجتماعی کورنرستون» یک آشپزخانه خیریه راهاندازی کردند تا برای نیازمندان منطقه غذای گرم تهیه و توزیع کنند. این اقدام با حضور گروهی از جوانان و فعالان اجتماعی انجام شد و هدف آن پاسخگویی فوری به نیاز روزانۀ خانوادههای کم بضاعت بود.
از زمان توقف برنامۀ بودجه مزایای برنامه کمک غذایی موسوم به اسنپ توسط دولت فدرال آمریکا که در پی تعطیلی دولت انجام شد،فشار اقتصادی بیشتری به گرسنگان و نیازمندان ایالات متحده وارد شد.
سازمان «امام حسین کیست؟» یک سازمان مردمنهاد و غیردولتی است که در سال ۲۰۱۲ در لندن با هدف معرفی شخصیت و ارزشهای امام حسین (ع) به جهان تأسیس شد.
