به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، روز سهشنبه اعلام کرد که دستیابی به توافق با سوریه امکانپذیر است.
وی پیشبینی کرد که سوریه منطقهای حائل عاری از سلاح در محدودهای از دمشق تا کوه حرمون (جبل الشیخ) و مناطق دیگر ایجاد خواهد کرد.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که مذاکرات صلح بین اسرائیل و سوریه دهههاست که مسکوت مانده است.
همچنین، بیانیهای از دفتر نتانیاهو حاکی از آن است که اسرائیل «نمونههایی» را که قرار است از طریق صلیب سرخ از غزه تحویل گرفته شوند، دریافت کند تا این نمونهها برای انجام معاینات پزشکی قانونی ارسال شوند.
این گزارش همچنین یادآور شد که هنوز جسد دو اسیر اسرائیلی و تایلندی در غزه باقی مانده است.
.......................
پایان پیام
نظر شما