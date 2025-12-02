عاقبت تلخ همکاری سربازان افغانستانی با دولت امریکا

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شماری از سربازان پیشین کشور افغانستان که در سالهای گذشته با سازمان اطلاعات آمریکا همکاری داشتند، پس از انتقال به ایالات متحده با مشکلات جدی مواجه شدهاند.
این افراد که در دوران حضور نیروهای خارجی در افغانستان نقش پشتیبانی ایفا میکردند، اکنون از شرایط دشوار زندگی، نبود حمایت کافی و محدودیتهای اجتماعی در آمریکا گلایه دارند.
گزارشها حاکی است بسیاری از آنان با چالشهای اقتصادی و حقوقی روبرو میشوند و آیندهای نامطمئن پیشرو دارند.
کارشناسان این وضعیت را نشانهای از بیتوجهی به نیروهایی میدانند که سالها در خدمت سیاستهای خارجی آمریکا قرار داشتند.
این موضوع بار دیگر سرنوشت همکاران محلی در جنگهای منطقهای را به میان آورده است.
