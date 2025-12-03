به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «متانیاهو انگلمان» مراقب دولت اسرائیل هشدار داد که تأسیسات امنیتی و حیاتی در این رژیم در برابر موشک‌ها و پهپادها به‌طور کافی محافظت نشده‌اند.

مؤسسه «مراقب دولت» نهادی است که وظیفه نظارت بر عملکرد مؤسسات و سازمان‌های دولتی اسرائیل را برعهده دارد و رئیس آن با رأی‌گیری محرمانه در کنست برای دوره‌ای هفت‌ساله انتخاب می‌شود.

انگلمان در گزارشی که خطاب به وزارت امنیت اسرائیل تهیه شده و روزنامه «هآرتس» آن را منتشر کرده، اعلام کرد که نهادهای امنیتی این رژیم، توجه لازم را برای تقویت دفاعی تأسیسات حیاتی در برابر حملات موشکی نشان نداده‌اند؛ این در حالی است که تهدیدها افزایش یافته و طی سال‌های اخیر بارها نسبت به این ضعف‌ها هشدار داده شده است.

او افزود بخش زیادی از کاستی‌هایی که پیش‌تر نیز نسبت به آن‌ها هشدار داده شده بود، حتی پس از آغاز جنگ شمشیرهای آهنین(جنگ اسرائیل علیه غزه) همچنان برطرف نشده است.

عدم وجود برنامه برای استحکام تأسیسات حیاتی

انگلمان همچنین اشاره کرد که وزارت امنیت، ارتش و شورای امنیت ملی اسرائیل، هنوز تعیین نکرده‌اند که کدام تأسیسات باید استحکام و تقویت شوند و هیچ برنامه‌ای برای این موضوع تدوین نشده است؛ حتی با وجود آنکه از زمان آغاز جنگ تاکنون حدود ۲۶ هزار موشک، راکت و پهپاد به سمت اسرائیل شلیک شده است.

در بخش دیگری از گزارش، او به نبود نظارت دولتی در اسرائیل بر مؤسسات و آزمایشگاه‌هایی که در زمینه سلاح‌های بیولوژیک تحقیق می‌کنند، اشاره کرد.

به‌گفته انگلمان، اسرائیل علاوه بر در اختیار داشتن سلاح بیولوژیک، تنها کشوری در خاورمیانه است که دارای یک زرادخانه هسته‌ای اعلام‌نشده است و این زرادخانه نیز تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار ندارد.

طی دو سال گذشته، اسرائیل با اجرای عملیات نظامی خونین علیه چندین کشور، تنش‌های گسترده‌ای در خاورمیانه ایجاد کرده است. شدیدترین این تنش‌ها، جنگ ۱۲ روزه با ایران بود که در آن موشک‌ها و پهپادهای ایرانی به عمق سرزمین‌های اشغالی رسیدند و توانستند سامانه‌های دفاع هوایی مستقر برای حفاظت از مراکز حساس را نفوذپذیر کنند.

