به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در سالگرد ۳۳ سالگی تخریب مسجد تاریخی بابری در ایالت اوتار پرادش، محمد مشتاق مالک، رئیس سازمان اسلامی شبان و هماهنگکننده کمیته مشترک مسلمانان تلانگانا، از برنامه ساخت یک مسجد یادمانی در حیدرآباد خبر داد که بر اساس طرح مسجد بابری ساخته خواهد شد. وی در نشست عمومی بزرگی در حیدرآباد اعلام کرد: «من شاهد بودم که مسلمانان در مرشدآباد آجر بر دوش ۲۰۰ کیلومتر راه رفتند تا نسخهای از مسجد بابری بسازند. از زمان حکم دیوان عالی ۲۰۱۹ این رویا را در سر داشتم و اگر خدا بخواهد، مسجد یادمانی بابری حتما در حیدرآباد ساخته خواهد شد.»
محمد مالک اظهار داشت که با وجود موانع قانونی و سیاسی پیشبینیشده، پروژه تا آخر دسامبر ۲۰۲۵ پایهگذاری خواهد شد و در سال آینده به مراحل قابل توجهی از ساخت خواهد رسید. این اعلامیه چند روز پس از آن منتشر شد که همایون کبیر، نماینده مجلس ایالتی از حزب کنگره ترینامول، سنگبنای نسخهای دیگر از مسجد بابری در رجیناگر، منطقه مرشدآباد، ایالت بنگال غربی گذاشت. کبیر این اقدام را «تسکینی کوچک» برای زخم عمیقی دانست که مسلمانان ۳۳ سال پیش تجربه کردند.
هزاران نفر از حامیان کبیر در مراسم حضور یافتند که نشاندهنده تمایل روزافزون بخشهایی از جامعه برای بازسازی نمادین میراث از دست رفته است. مالک تأکید کرد که مسجد یابود حیدرآباد نه تنها به عنوان محل عبادت، بلکه به عنوان یادآور وقایع ۱۹۹۲ که منجر به شورشهای قومی در سراسر هند شد و بیش از ۲ هزار نفر، عمدتاً مسلمانان، جان خود را از دست دادند، عمل خواهد کرد.
رهبران جامعه اعلام کردهاند که چندین پروژه مشابه بازسازی و یادبود در سراسر هند در دست برنامهریزی است تا یاد مسجد تخریبشده بابری را زنده نگه دارند و پیوند تاریخی و هویتی مسلمانان با این مکان مقدس را حفظ کنند.
گفتنی است در سال ۱۹۹۱، هندوهای افراطی با تخریب مسجد بابری که در قرن شانزدهم در آیودیا ساخته شده بود، خشونتهای جمعی مرگباری را باعث شدند که هزاران نفر را در برگرفت. گروههای هندو ادعا کردند که این مسجد در زادگاه خدای آنها، «رام»، ساخته شده است. در سال ۲۰۱۹، دادگاه عالی هند زمین مورد مناقشه را برای یک معبد هندو اعطا کرد و اظهار داشت که هیچ ادعای دیگری مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت.
...........
پایان پیام
نظر شما