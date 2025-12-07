به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شبکه پزشکان سودان در بیانیه‌ای که روز یکشنبه منتشر کرد، از ثبت چندین مورد تجاوز گروهی علیه زنان پناه‌جو در اردوگاه العفاض در منطقه دِبّه، خبر داد. این شبکه اعلام کرد که دو تن از قربانیان باردار هستند و هم‌اکنون تحت مراقبت‌های پزشکی توسط تیم‌های محلی قرار دارند.

این شبکه اقدام صورت‌گرفته را «تجاوز گروهی علیه زنان فراری از فاشر» توصیف و آن را نقض آشکار قوانین بین‌المللی و حمله‌ای مستقیم به آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه دانست. در بیانیه آمده است که ادامه چنین جنایاتی نشان‌دهنده تشدید خطرناک نقض حقوق غیرنظامیان است و هشدار داده شد که سکوت جامعه جهانی می‌تواند زمینه‌ساز تکرار این جرایم شود.

شبکه پزشکان سودان از سازمان ملل متحد و نهادهای بین‌المللی حقوق بشر خواست تا اقدامات مؤثری برای حفاظت از زنان و کودکان در مسیرهای مهاجرت و اردوگاه‌ها انجام دهند؛ از جمله اعزام تیم‌های تحقیق مستقل و تضمین دسترسی امن نیروهای امدادی و درمانی به محل حادثه.

هنوز نیروهای پشتیبانی سریع به این اتهامات واکنش رسمی نشان نداده‌اند.

در تاریخ ۲۶ اکتبر گذشته، نیروهای پشتیبانی سریع کنترل شهر فاشر را به دست گرفتند و طبق گزارش‌های سازمان‌های محلی و بین‌المللی، در آن زمان علیه غیرنظامیان مجازر و خشونت‌های گسترده‌ای انجام شد.

این اقدامات نگرانی‌هایی از تقسیم جغرافیایی سودان بین نیروهای ارتش و پشتیبانی سریع ایجاد کرده است.

در پی آن، محمد حمدان دقلو (حمیدتی)، فرمانده نیروهای پشتیبانی سریع، در تاریخ ۲۹ اکتبر وقوع آنچه را «برخی تخلفات» خواند، پذیرفت و مدعی تشکیل کمیته‌های تحقیق شد.

سپس در ۱۱ نوامبر، سازمان زنان سازمان ملل متحد صراحتاً اقدامات این گروه را محکوم کرد و گفت که تجاوز در سودان «به‌طور عامدانه و نظام‌مند» توسط نیروهای پشتیبانی سریع انجام می‌شود.

همچنین در ۱۶ نوامبر، شبکه پزشکان سودان اعلام کرد که از زمان حمله نیروهای پشتیبانی سریع به منطقه (۲۶ اکتبر)، ۳۲ مورد تجاوز به دختران آواره در شهر فاشر و اردوگاه طولی در شمال دارفور را مستند کرده است.

در حال حاضر، نیروهای پشتیبانی سریع کنترل پنج ایالت دارفور در غرب سودان را در اختیار دارند، در حالی که ارتش ملی، بیشتر مناطق سیزده ایالت دیگر در جنوب، شمال، شرق و مرکز کشور از جمله پایتخت، خارطوم را تحت کنترل دارد.

منطقه دارفور حدود یک‌پنجم مساحت سودان را تشکیل می‌دهد؛ کشوری با وسعت بیش از ۱.۸ میلیون کیلومتر مربع و جمعیتی حدود ۵۰ میلیون نفر که بیشتر آنها در مناطق تحت کنترل ارتش زندگی می‌کنند.

