به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ گِرِگ ابوت، فرماندار تگزاس، با صدور بیانیه‌ای، شورای روابط اسلام و آمریکا را به‌عنوان «سازمان تروریستی خارجی و سازمان جنایی فراملی» معرفی کرد، اقدامی که با انتقاد شدید این سازمان و کارشناسان حقوق مدنی مواجه شد. شورای روابط اسلام و آمریکا تأکید کرده است که این تصمیم ابوت، اقدامی سیاسی و بدون رعایت روند قانونی بوده و به دنبال سیاسی‌سازی یک جامعه مذهبی است.

این بیانیه در حالی صادر شد که طرحی توسعه‌محور در منطقه‌ای نزدیک دالاس شامل مسجد، مدارس، مسکن و امکانات اجتماعی و ورزشی در حال برنامه‌ریزی است و شورای روابط اسلام و آمریکا در حمایت از این پروژه و حقوق ساکنان مسلمان فعال بوده است. وزارت دادگستری آمریکا نیز پس از بررسی شکایات، تخلفی را مشاهده نکرده و اطمینان داده که همه افراد در توسعه آینده پذیرفته خواهند شد.

کارشناسان حقوقی هشدار داده‌اند که این اقدام فرماندار، بدون فرصت دفاع و بدون شواهد محکمه‌پسند، حقوق اساسی سازمان و اعضای آن را محدود می‌کند و ممکن است زمینه‌ساز تبعیض و اقدامات علیه مسلمانان شود. شورای روابط اسلام و آمریکا نیز دادخواستی برای توقف اجرای این بیانیه ثبت کرده است.

